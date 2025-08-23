Cultura e Buddhismo: Incontri a Carrara con Ghesce Tzering

È iniziato a Palazzo Binelli un ciclo di eventi culturali organizzati dall’associazione Shambhala Aps, guidata dal maestro Carlo Galeotti. L’evento è caratterizzato dalla visita del venerabile Ghesce Chonga Tzering, che dirige uno dei principali istituti di buddismo tantrico al mondo, il monastero di Sera Jey Jadrel Khangtsen. Nel 1995, Ghesce Chonga Tzering ha affrontato il difficile viaggio attraverso l’Himalaya, trovando rifugio prima in India e poi in Europa, facendo esperienza della migrazione forzata.

In un contesto attuale segnato da migrazioni e fughe dall’oppressione, le storie di questi monaci evidenziano come dalla sofferenza possano scaturire opportunità di trasformazione. Durante il primo incontro, il venerabile ha parlato del tema dell’amore con Chiara Bottici, una filosofa anarcafemminista originaria di Carrara, ora professoressa a New York presso la New School for Social Research, storica istituzione che ha accolto intellettuali europei perseguitati dal nazi-fascismo.

Questa sera, alle 21, si inaugurerà la mostra di pittura “Esodo: Arte come trasformazione” dell’artista Leo E. Challand, formatosi a New York tra la Fiorello Laguardia High School e la Parsons School of Art and Design. Da lunedì a giovedì 28 si svolgerà un laboratorio di mandala. Infine, venerdì alle 21, Carlo Galeotti modererà un incontro a Palazzo Binelli con Ghesce Chonga Tzering e Chiara Bottici, dedicato ai temi della vita e dell’impermanenza.