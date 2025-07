Cultura al sole: eventi imperdibili sulle spiagge di Pescara

Pescara si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura con l’evento “Cultura al Sole”. Dal 17 luglio all’11 settembre, la città ospiterà 38 appuntamenti in 18 stabilimenti balneari, in collaborazione con l’Associazione Magnolia.

Il programma è ricco e variegato, mirando a coinvolgere cittadini e turisti attraverso diverse forme espressive. Gli eventi spaziano da concerti di blues e jazz a presentazioni di libri, esibizioni di danza, cabaret e laboratori di lettura sulla spiaggia. Ogni stabilimento avrà il suo calendario di iniziative, che possono essere consultate online e direttamente in loco.

Tra i vari eventi, il 17 luglio si terrà la presentazione del libro “Scellerate” di Antonella Finucci, con la curatela di Cristina Mosca presso lo stabilimento Stella Marina. Lo stesso giorno, al Chiosco Arci, sarà presentato “Quando il grano maturò”, mentre alla Playa si svolgeranno i “Gelati Letterari”.

Il 21 luglio, la magia prenderà vita con lo spettacolo del mago David al Lido Orione. Altre iniziative includono mostre di pittura, come “Infrangibilità delle donne” e performance musicali, compresi concerti jazz e letture poetiche all’alba.

La manifestazione non si limita a momenti di intrattenimento, ma cerca anche di promuovere la riflessione e il benessere. Per esempio, verrà proposto un laboratorio di cultura olistica il 5 settembre presso il Lido 186.

Il “Cultura al Sole” rappresenta quindi un’opportunità unica per vivere la cultura in modo innovativo, in un contesto marittimo che promette di rendere questa estate memorabile a Pescara.