Culle per la vita: quante sono e come funzionano

Le culle per la vita e il parto anonimo in ospedale offrono soluzioni sicure alle donne, anche minorenni, che non possono tenere il proprio bambino. Queste alternative sono fondamentali per evitare abbandoni drammatici e pericolosi. In Italia, ci sono circa sessanta culle per la vita, la prima delle quali è stata aperta nel 1992 a Casale Monferrato, e l’ultima è stata inaugurata di recente a Cosenza. La Lombardia ha il maggior numero di culle, con dieci attive.

Il sito Culleperlavita.it fornisce informazioni dettagliate sulle culle disponibili e offre supporto alle donne in difficoltà. Si raccomanda alle future madri di partorire in ospedale in modo anonimo, consentendo al bambino di essere accolto in adozione. Per chi ha già partorito, le culle per la vita permettono di lasciare il bambino in anonimato, garantendo la sua sicurezza prima dell’affidamento ai sanitari.

Dal 2006, quattordici bambini sono stati salvati grazie a queste culle. Tuttavia, la recente morte di un neonato ha messo in evidenza la necessità di una legislazione che regoli le culle per la vita come strumenti salva-vita e tuteli le donne che le utilizzano. L’associazione Cav chiede che le culle siano riconosciute legalmente e che le madri non siano penalizzate per aver scelto un’opzione salva-vita.

Attualmente, sta crescendo la consapevolezza pubblica sull’importanza di queste culle, e una petizione è stata avviata per ottenere una legge che equipari le due opzioni: parto anonimo e utilizzo delle culle per la vita, fornendo supporto alle donne e migliorando le strutture assistenziali in tutto il paese.