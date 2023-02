Cugini di Campagna si confrontano al telefono con Damiano dei Maneskin

Era il novembre del 2021 quando I Cugini di Campagna, dal nulla, pubblicarono su Facebook un po’ contro i Maneskin che fece molto discutere. “I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stone, IMITANDO, nel vestire I CUGINI DI CAMPAGNA! BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI!”.

Un post che diventò virale e che riportò sulle prime pagine di tutti i siti I Cugini di Campagna, che poco dopo rincararono la dose.

“Siamo incavolati neri lo diciamo proprio subito. Ci siamo davvero incavolati per quello che abbiamo visto. Noi abbiamo inventato quei vestiti 25 anni fa. A voi chi li ha messi? Li abbiamo indossati anche a New York al Madison Square Garden. Eravamo in tour in America e già vestivamo in quel modo, come ora vestono i Maneskin. All’epoca quei ragazzi nemmeno erano stati concepiti. E i fan di questi giovani ci hanno dato dei rosiconi.Hanno imitato un gruppo di 30 anni fa, ci lascino in pace una volta per tutte. Sì basta copiare i nostri look dai. […] Non è che ce l’abbiamo con loro, però ci hanno copiato. Se avessero preso altri vestiti sarebbe stato meglio”.