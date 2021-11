Dopo la vittoria all’Eurovision i Maneskin non si sono più fermati e sono diventati un fenomeno globale. Ieri il gruppo italiano ha aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas e i ragazzi si sono anche beccati i ringraziamenti di Mick Jagger. In patria però Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono stati rimproverati da degli artisti storici, i Cugini di Campagna.

Poco fa i Cugini di Campagna dalla loro pagina Facebook ufficiale hanno attaccato i Maneskin. L’accusa è chiara, gli artisti di Anima Mia dicono che i loro colleghi li hanno copiati.

Su Twitter gli utenti hanno già preso in mano i popcorn: “Questa è la polemica di cui avevo bisogno”, “Vi prego voglio la risposta di Damiano”, “Qualcuno faccia arrivare questo post ai Maneskin”, “Prontissimo per uno scontro tra band”, “La faida di cui avevamo tutti bisogno stasera”.

Visto l’impossibilità di risolvere questo caso nelle sedi opportune (l’ascensore di Live Non è la d’Urso), io direi che Fabio Fazio ha il dovere di far incontrare i due gruppi e regalarci un’ora di cinema.

