12.6 C
Roma
giovedì – 25 Dicembre 2025
Salute

Cuffing season Italia salute

Da stranotizie
Cuffing season Italia salute

La “cuffing season” è un fenomeno che si verifica durante i mesi invernali, quando le persone tendono a cercare un partner per condividere momenti di intimità e coccole. Il termine nasce nel linguaggio hip-hop e si riferisce al desiderio di trovare un partner fisso durante l’inverno, per poi ridiventare single in primavera. La ricerca di un partner in inverno potrebbe essere legata a fattori ambientali, ormonali, sociali e al bisogno di contatto fisico e relazionale.

La “cuffing season” evoca coccole, che sono considerate la più sincera espressione dell’affetto e trasmettono sicurezza, rilassamento, intimità, piacere e rassicurazione. Abbracciarsi, baciarsi o stare vicini aumenta il rilascio di ossitocina, l’ormone associato al legame e alla felicità. La questione della ricerca del partner in inverno potrebbe essere legata anche a un calo fisiologico di serotonina.

Dal punto di vista evolutivo, la “cuffing season” potrebbe essere stata importante per garantire la sopravvivenza. Nei mesi invernali freddi e bui, la compagnia giusta era fondamentale per stare insieme al caldo e al sicuro. Oggi, la maggior parte dei concepimenti avviene intorno al mese di dicembre, confermando una tendenza stabile nel tempo. Forse non è la serotonina, il freddo o il buio a predisporre alla ricerca di intimità, ma una maggior predisposizione ad avere più rapporti sessuali e il desiderio di avere attorno dell’affetto quando ci si sente più soli.

Le feste di Natale potrebbero sollecitare le corde del cuore, portare malinconia e incidere sulla piega dei rapporti. Le feste e le cene natalizie possono favorire nuovi incontri o permettere di stringere relazioni. La ricerca del partner quando fa freddo non è molto diversa dalla ricerca del partner quando fa caldo, si profilano le ferie, e ci si sente soli. La spinta evolutiva non si è ancora esaurita, la ricerca di qualcuno che si prenda cura, nelle giornate invernali, c’è.

Per una storia sana che vada oltre la “cuffing season”, non bisogna farsi prendere dall’ansia o dalla solitudine e invece aprirsi al mondo oltre il divano. Gli step successivi prevedono l’apertura lenta e progressiva ai mondi dei partner, amici, situazioni sociali, famiglie, esperienze insieme fuori casa. Perché tutti gli elementi di cui è fatta una relazione sana, cioè reciprocità, rispetto, empatia e sostegno, necessitano di tempo per costruire esperienze che vadano oltre l’inverno. Le chiacchiere e le coccole sul divano possono essere un buon modo per iniziare.

Articolo precedente
Concerto di musica da camera a Siena
Articolo successivo
Dani Alves torna a giocare in Portogallo
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.