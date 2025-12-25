Cuffing season Italia salute

La “cuffing season” è un fenomeno che si verifica durante i mesi invernali, quando le persone tendono a cercare un partner per condividere momenti di intimità e coccole. Il termine nasce nel linguaggio hip-hop e si riferisce al desiderio di trovare un partner fisso durante l’inverno, per poi ridiventare single in primavera. La ricerca di un partner in inverno potrebbe essere legata a fattori ambientali, ormonali, sociali e al bisogno di contatto fisico e relazionale.

La “cuffing season” evoca coccole, che sono considerate la più sincera espressione dell’affetto e trasmettono sicurezza, rilassamento, intimità, piacere e rassicurazione. Abbracciarsi, baciarsi o stare vicini aumenta il rilascio di ossitocina, l’ormone associato al legame e alla felicità. La questione della ricerca del partner in inverno potrebbe essere legata anche a un calo fisiologico di serotonina.

Dal punto di vista evolutivo, la “cuffing season” potrebbe essere stata importante per garantire la sopravvivenza. Nei mesi invernali freddi e bui, la compagnia giusta era fondamentale per stare insieme al caldo e al sicuro. Oggi, la maggior parte dei concepimenti avviene intorno al mese di dicembre, confermando una tendenza stabile nel tempo. Forse non è la serotonina, il freddo o il buio a predisporre alla ricerca di intimità, ma una maggior predisposizione ad avere più rapporti sessuali e il desiderio di avere attorno dell’affetto quando ci si sente più soli.

Le feste di Natale potrebbero sollecitare le corde del cuore, portare malinconia e incidere sulla piega dei rapporti. Le feste e le cene natalizie possono favorire nuovi incontri o permettere di stringere relazioni. La ricerca del partner quando fa freddo non è molto diversa dalla ricerca del partner quando fa caldo, si profilano le ferie, e ci si sente soli. La spinta evolutiva non si è ancora esaurita, la ricerca di qualcuno che si prenda cura, nelle giornate invernali, c’è.

Per una storia sana che vada oltre la “cuffing season”, non bisogna farsi prendere dall’ansia o dalla solitudine e invece aprirsi al mondo oltre il divano. Gli step successivi prevedono l’apertura lenta e progressiva ai mondi dei partner, amici, situazioni sociali, famiglie, esperienze insieme fuori casa. Perché tutti gli elementi di cui è fatta una relazione sana, cioè reciprocità, rispetto, empatia e sostegno, necessitano di tempo per costruire esperienze che vadano oltre l’inverno. Le chiacchiere e le coccole sul divano possono essere un buon modo per iniziare.