Cuffie Wireless Uliptz Bluetooth 5.3 – 65 Ore di Riproduzione, 6 Modalità Audio, Stereo HiFi Over Ear con Microfono per Viaggi, Ufficio e Smartphone (Nero)

AUDIO AD ALTA FEDELTÀ – Le cuffie Bluetooth Uliptz offrono alti cristallini, medi bilanciati e bassi potenti grazie ai driver stereo acustici da 40 mm. Dotato di 6 modalità EQ, cambia in base alla musica diversa il suono bilanciato. Puoi goderti un suono stereo cristallino di alta qualità con le nostre cuffie over-ear.

FORTE TECNOLOGIA BLUETOOTH 5.3 – Le cuffie Bluetooth wireless sono compatibili con tutti i dispositivi abilitati Bluetooth. La tecnologia Bluetooth 5.3 avanzata fornisce una connessione Bluetooth più stabile e veloce e può essere accoppiata con due dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro senza interruzioni, ciò significa che puoi passare rapidamente dall’ascolto di una playlist sul tuo telefono alla videoconferenza sul tuo laptop.

FINO A 65 ORE DI GIOCO – Le cuffie wireless Uliptz offrono fino a 65 ore di riproduzione wireless con una singola carica. Una ricarica rapida di 10 minuti ti offre fino a 4 ore di riproduzione. Queste cuffie wireless possono anche connettersi facilmente ad altri dispositivi non Bluetooth tramite un cavo audio da 3,5 mm, collegare il cavo audio incluso per ascoltare ancora più a lungo in modalità cablata.

COMFORT LEGGERO – I padiglioni auricolari sono realizzati in memory foam acusticamente ingegnerizzato che offre morbidezza simile a un cuscino durante l’ascolto. L’archetto regolabile in metallo e le cuffie girevoli possono adattarsi facilmente a qualsiasi forma della testa. Non importa se stai facendo una lezione online, un viaggio o un allenamento, ti dimenticherai quasi di indossarli, anche dopo ore di ascolto.

CONVERSAZIONI CHIARE – L’auricolare Bluetooth con microfono integrato ha un effetto vocale chiaro, compatibile con smartphone per chiamate in vivavoce e utilizzo con assistenti vocali. [Nota: il microfono funziona solo in modalità wireless/Bluetooth] – 30 giorni di reso gratuito e 12 mesi di garanzia sono la nostra garanzia, non esitate a contattarci se avete domande durante l’uso.