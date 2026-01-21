9.5 C
Da stranotizie
Sony WH-CH520 | Wireless Headphones, Multipoint Connection, with Microphone, Up to 50 Hours of Battery Life with Quick Charge – Beige

Scopri le Cuffie Wireless Sony WH-CH520: il Suono di Alta Qualità che si Adatta a Te

Le cuffie Sony WH-CH520 sono state progettate per offrirti un’esperienza di ascolto unica e personalizzata. Grazie alla tecnologia DSEE, che migliora la qualità dei file audio compressi, e alla possibilità di personalizzare l’equalizzatore a 5 bande tramite l’app Sony | Sound Connect, potrai godere della tua musica preferita con una qualità di suono impeccabile. Inoltre, le cuffie supportano il 360 Reality Audio, offrendoti un’esperienza di ascolto immersiva.

Comodità e Stile per il Tuo Ascolto

Le cuffie WH-CH520 non sono solo una scelta tecnologica, ma anche una scelta di stile. I morbidi padiglioni e il peso di soli 147g le rendono comode da indossare per molte ore. Scegli tra sei eleganti colori – nero, bianco, blu, beige, rosa e giallo – per trovare il modello perfetto che si adatta al tuo stile personale.

Vantaggi Pratici:

  • Batteria a Lunga Durata: fino a 50 ore di autonomia e ricarica rapida (3 minuti = 90 minuti di riproduzione)
  • Chiamate Nitide: microfono integrato per un’acquisizione vocale precisa e connessione multipoint per due dispositivi
  • Semplicità d’Uso: controlla il suono dall’app, usa i comandi touch e semplifica la connessione con Swift Pair/Fast Pair

Altri Vantaggi:

  • Connessione automatica e facile a due dispositivi
  • Controllo touch per una gestione semplice delle funzioni
  • Peso leggero e design ergonomico per un comfort prolungato

Scegli le Cuffie Sony WH-CH520 per un’Esperienza di Ascolto Unica

Non aspettare oltre per scoprire il suono di alta qualità e la comodità che le cuffie Sony WH-CH520 possono offrirti. Acquista ora e scopri una nuova dimensione dell’ascolto musicale!

