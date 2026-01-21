🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €37.49
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Sony WH-CH520 | Wireless Headphones, Multipoint Connection, with Microphone, Up to 50 Hours of Battery Life with Quick Charge – Beige
Scopri le Cuffie Wireless Sony WH-CH520: il Suono di Alta Qualità che si Adatta a Te
Le cuffie Sony WH-CH520 sono state progettate per offrirti un’esperienza di ascolto unica e personalizzata. Grazie alla tecnologia DSEE, che migliora la qualità dei file audio compressi, e alla possibilità di personalizzare l’equalizzatore a 5 bande tramite l’app Sony | Sound Connect, potrai godere della tua musica preferita con una qualità di suono impeccabile. Inoltre, le cuffie supportano il 360 Reality Audio, offrendoti un’esperienza di ascolto immersiva.
Comodità e Stile per il Tuo Ascolto
Le cuffie WH-CH520 non sono solo una scelta tecnologica, ma anche una scelta di stile. I morbidi padiglioni e il peso di soli 147g le rendono comode da indossare per molte ore. Scegli tra sei eleganti colori – nero, bianco, blu, beige, rosa e giallo – per trovare il modello perfetto che si adatta al tuo stile personale.
Vantaggi Pratici:
- Batteria a Lunga Durata: fino a 50 ore di autonomia e ricarica rapida (3 minuti = 90 minuti di riproduzione)
- Chiamate Nitide: microfono integrato per un’acquisizione vocale precisa e connessione multipoint per due dispositivi
- Semplicità d’Uso: controlla il suono dall’app, usa i comandi touch e semplifica la connessione con Swift Pair/Fast Pair
Altri Vantaggi:
- Connessione automatica e facile a due dispositivi
- Controllo touch per una gestione semplice delle funzioni
- Peso leggero e design ergonomico per un comfort prolungato
Scegli le Cuffie Sony WH-CH520 per un’Esperienza di Ascolto Unica
Non aspettare oltre per scoprire il suono di alta qualità e la comodità che le cuffie Sony WH-CH520 possono offrirti. Acquista ora e scopri una nuova dimensione dell’ascolto musicale!
