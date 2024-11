Cuffie Wireless Bluetooth 5.3 HiFi con Cancellazione del Rumore, 48 Ore di Autonomia, Impermeabili IP7 e Ricarica USB-C

Price: 89,99€ - 23,98€

(as of Nov 28, 2024 06:40:50 UTC – Details)





Descrizione prodotto

1 Driver Dinamico Da 14.2mm

2 Display Digitale a LED

3 Scena Dello Spettacolo

4 Design Ergonomico

Bassi Potenti e Chiamate Chiare: Dotate di driver da 14,2 mm e di un codec audio Bluetooth avanzato, le cuffie wireless Bluetooth S50 offrono una qualità audio stereo Hi-Fi superiore con bassi potenti e medi morbidi. Gli cuffie wireless sono dotati di 4 microfoni ENC integrati con cancellazione del rumore, che migliorano le voci umane fino all’85% e cancellano il rumore ambientale esterno dell’80%, in modo che le tue videochiamate siano chiare e rumorose

Bluetooth 5.3 e Accoppiamento in un Solo Passaggio: L’auricolare wireless adotta la più recente tecnologia del chip Bluetooth 5.3 nel 2024, che ha un’elevata velocità di trasmissione del segnale, una connessione stabile e un basso consumo energetico. Con una portata fino a 15 metri, non devi preoccuparti di disconnetterti a casa, in ufficio o in palestra, in modo da poter avere una migliore esperienza di ascolto della musica. Dopo la prima connessione, aprire lo scomparto di ricarica e il dispositivo si accoppierà automaticamente

Smart Touch e Ampia Compatibilità: Le cuffie in-ear S50 sono progettate con smart touch, sensibile e facile da usare, che ti consente di rispondere/rifiutare/terminare le chiamate, cambiare traccia, attivare gli assistenti vocali e altro ancora con un semplice tocco degli auricolari. Piena compatibilità, è compatibile con quasi tutti i dispositivi Bluetooth, che si tratti di i0S o Android, può essere facilmente collegato

Leggeri, Portatili e Comodi da Indossare: I singoli auricolari pesano solo 4 grammi e sono progettati ergonomicamente per distribuire il 90% di pressione nel condotto uditivo e sono dotati di 3 auricolari in silicone di diverse dimensioni (S/M/L) per una lunga durata e l’ascolto della musica senza alcun dolore. La custodia di ricarica pesa solo 30 grammi, il che la rende compatta e facile da trasportare

Durata Della Batteria di 48 Ore e Display Digitale a LED: Le auricolari bluetooth durano 6-8 ore con una singola carica e la custodia di ricarica dura fino a 40 ore di riproduzione, così puoi ascoltare la musica mentre lavori durante la settimana lavorativa. Che tu ti stia allenando, ascoltando musica o concentrandoti sul lavoro, non preoccuparti che la batteria delle cuffie si esaurisca. Gli auricolari wireless sono dotati di un esclusivo doppio display a LED che mostra separatamente lo stato di carica degli auricolari e della custodia di ricarica

Ricarica Rapida di Tipo C e Impermeabilità IPX7: La porta di ricarica di tipo C fornisce una ricarica rapida, un metodo di ricarica stabile e sicuro. Gli auricolari Bluetooth si caricano per 10 minuti e possono riprodurre musica fino a 1 ora. Gli auricolari wireless hanno la tecnologia impermeabile IPX7, in grado di resistere a schizzi, pioggia e sudore nella vita quotidiana, che si tratti di esercizio fisico intenso o di tempo piovoso, non devi preoccuparti di danni agli auricolari, facendo durare più a lungo gli auricolari