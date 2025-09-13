25.2 C
Cuffie Traduzione Istantanea 163 Lingue – Bluetooth 5.4 IPX7

Cuffie Traduzione Istantanea 163 Lingue – Bluetooth 5.4 IPX7

AI Cuffie Traduzione Simultanea,Traduttore Istantaneo Vocale per 163 Lingue, 3-in-1 Bluetooth 5.4 with APP, Molteplici Modalità di Traduzione IPX7 Impermeabile ideali per Viaggi, Studio e Lavoro 2025

X12 Pro AI Cuffie Traduzione

Scopri l’innovazione dell’ascolto e della comunicazione con le cuffie X12 Pro, progettate per offrirti un’esperienza di traduzione simultanea senza precedenti. Con una connettività Bluetooth 5.4 e compatibili con 164 lingue, queste cuffie rappresentano la soluzione ideale per viaggi, studio e lavoro.

Le loro prestazioni audio superiori garantiscono un suono ricco e bilanciato grazie ai driver audio da 14.2mm e alla tecnologia di cancellazione del rumore ENC, che isola la tua voce riducendo i rumori ambientali fino al 95%. Goditi conversazioni chiare e musica di alta qualità ovunque ti trovi, dall’aeroporto a un caffè affollato.

Funzionalità principali:

  • Traduzione istantanea e versatile: Con tre modalità di utilizzo (traduzione vocale, musica e chiamate) e una latenza inferiore a 0,5 secondi, le cuffie X12 Pro garantiscono un’accuratezza del 98% in ogni conversazione.
  • Assistente AI integrato: Chiedi supporto in tempo reale per domande importanti e ricevi risposte immediate. Questo assistente semplifica il lavoro e migliora l’apprendimento, rendendo ogni riunione più efficiente.

In aggiunta, la compatibilità con l’app “Ear Dance” ti offre un potenziamento delle tue capacità linguistiche, includendo esercizi di pronuncia e modalità conference per chiamate chiare.

Vantaggi pratici:

  • Comodi e leggeri, con un design ergonomico che assicura una vestibilità perfetta.
  • Resistenti all’acqua con certificazione IPX7, ideali per l’uso quotidiano e nelle condizioni più avverse.

In sintesi, le cuffie X12 Pro non sono solo un prodotto tecnologico, ma un compagno fidato per ogni tua avventura. Non perdere l’occasione di migliorare il tuo modo di comunicare. Acquista ora e dai un impulso alle tue esperienze internazionali!

