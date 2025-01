Cuffie on-ear Sony a un prezzo incredibile

Il nuovo volantino di Esselunga presenta un’interessante offerta tech con le cuffie Sony WH-CH520, ideali per chi cerca un audio di qualità e comfort. Queste cuffie on-ear offrono un suono bilanciato e una durata della batteria straordinaria, fino a 50 ore, consentendo di ascoltare musica per giorni senza necessità di ricarica. La ricarica veloce è un ulteriore vantaggio, poiché consente di riportarle a un caricamento completo in sole tre ore.

Le cuffie sono dotate di connettività Bluetooth 5.2, che assicura una connessione stabile e di alta qualità, e includono un microfono integrato per facilitare le chiamate. Per garantire un’esperienza audio personalizzata, l’app Sony Headphones Connect offre un equalizzatore che consente agli utenti di adattare il suono alle proprie preferenze. Il design elegante e leggero rende queste cuffie perfette per l’uso quotidiano, rendendole una scelta versatile per gli appassionati di musica.

Esselunga offre le Sony WH-CH520 a un prezzo speciale di 34,30 euro, disponibile solo per un periodo limitato, dal 16 al 25 gennaio 2025. Attualmente, il prezzo ufficiale sul sito di Sony è di 59,00 euro, evidenziando il risparmio rispetto al prezzo di listino. Come per tutte le offerte tech di Esselunga, è importante tenere presente che i prodotti sono soggetti a disponibilità limitata; pertanto, è consigliabile verificare in anticipo se il negozio locale partecipa all’iniziativa e se ha le cuffie disponibili in stock.

I clienti possono consultare l’elenco dei negozi Esselunga sul sito ufficiale dell’insegna lombarda per facilitare la ricerca del prodotto desiderato. Inoltre, la promozione rappresenta un’opportunità interessante per gli appassionati di tecnologia e audio di mettere le mani su un prodotto di alta qualità a un prezzo molto vantaggioso.

In sintesi, le cuffie Sony WH-CH520 rappresentano una proposta interessante nel volantino di Esselunga, con caratteristiche avanzate e un prezzo promozionale che invoglia gli utenti a sfruttare l’offerta nel periodo limitato previsto.