Cuffie on-ear Bluetooth Amazon Basics: 35 ore di autonomia, Nero

23,99€ - 21,99€

(as of Apr 01, 2025 01:20:33 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Cucina

Accessori per gli animali

Fitness

Cancelleria da ufficio

182/8000 Vestibilità comoda: goditi ore di ascolto con morbidi cuscinetti auricolari, archetto imbottito regolabile e design leggero nelle nostre cuffie wireless, che offrono comfort e facile trasportabilità

SUONO COINVOLGENTE: sperimenta un ricco suono stereo digitale con cuffie wireless con tecnologia Bluetooth 5.1, che forniscono una connettività stabile e un driver dell’altoparlante da 32 mm per bassi profondi e alti nitidi

RICARICA SENZA PROBLEMI: dotate di una batteria ricaricabile integrata, le nostre cuffie Bluetooth sono dotate di un cavo di ricarica USB di tipo C per una facile ricarica in modo che siano sempre pronte all’uso

FACILI CHIAMATE IN VIVAVOCE: il microfono omnidirezionale integrato nelle nostre cuffie on-ear consente di effettuare comode chiamate in vivavoce, mantenendoti connesso anche in movimento

TEMPO DI RIPRODUZIONE PROLUNGATO: Goditi fino a 35 ore di riproduzione continua con le nostre cuffie wireless, perfette per lunghi viaggi o per l’uso quotidiano, con un rapido tempo di ricarica completa di 2 ore

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CONNETTIVITÀ: Le cuffie vengono disattivate durante la ricarica per proteggere la batteria. Se riscontri problemi di associazione o connettività Bluetooth in altre situazioni, prova quanto segue: 1. Eliminare le cuffie dal dispositivo Bluetooth host. 2. Avvicinare le cuffie e il dispositivo host (entro 1 m/3,3 piedi). 3. Spegni le cuffie, quindi tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per riavviare la modalità di associazione. 4. Seleziona Amazon Basics BT Headset dall’elenco di abbinamento Bluetooth del dispositivo host. 5. Fai riferimento al manuale utente per ulteriori dettagli sulla risoluzione dei problemi.