Cuffie Gaming Wireless Sony H9 II

Da stranotizie
Cuffie Gaming Wireless Sony H9 II

Sony Inzone H9 II Wireless Gaming Headset with Noise Cancelling – 360° Spatial Audio, Noise Reduction Microphone, 30 Hour Battery, Lightweight Design, Bluetooth Wired, PC – Black

Scopri il Suono Pro con Sony Inzone H9 II

Il Sony Inzone H9 II Wireless Gaming Headset è stato progettato con i giocatori professionisti per offrire chiarezza, bilanciamento e precisione nel suono. I driver da 30 mm in materiale composito in carbonio riproducono dettagli nitidi e toni naturali, mentre i condotti dei bassi ottimizzati massimizzano l’impatto.

Comfort e Leggerezza per Ore di Gioco

Con un peso di soli 260 g, ilSony Inzone H9 II è una delle cuffie da gaming pro più leggere sul mercato. Il nuovo padiglione con cerniera a molla offre un’aderenza personalizzata, mentre la pressione laterale ottimizzata mantiene la stabilità, partita dopo partita.

Vantaggi Pratici:

  • Suono surround virtuale a 7.1 canali per una consapevolezza dell’ambiente realistica
  • Microfono pro con riduzione del rumore con AI
  • Connettività flessibile, wireless o con cavo
  • Autonomia di 30 ore per restare in gioco

Resta in Gioco con il Noise Cancelling Avanzato

Il Noise Cancelling efficace blocca le distrazioni, a casa e nei tornei. La tecnologia Dual Sensor usa microfoni esterni e interni per eliminare i rumori intorno a te. Attiva la Modalità suono ambiente per ascoltare i compagni di team, gli annunci o le attività intorno a te senza togliere le cuffie.

Scegli il Migliore per la Tua Esperienza di Gioco

Il Sony Inzone H9 II è il compagno perfetto per i giocatori che cercano un’esperienza di gioco immersiva e di alta qualità. Con la sua tecnologia avanzata e il suo design confortevole, questo headset è pronto a soddisfare le tue esigenze di gioco. Non perdere l’occasione di scoprire il suono pro con il Sony Inzone H9 II – acquista ora e scopri una nuova dimensione di gioco!

Cuffie Gaming Wireless Sony H9 II

