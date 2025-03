Cuffie Gaming Trust GXT 415 Zirox Leggere con Driver da 50 mm – Compatibili con PC, Xbox, PS4, PS5, Switch e Mobile – Microfono Over-Ear e Cavo da 2m – Nero

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

19,99€ - 16,99€

(as of Mar 01, 2025 21:20:35 UTC – Details)

Prezzo:





Trust International B.V. è stata fondata nel 1983 ed è il marchio di riferimento degli accessori per lo stile di vita digitale. Trust è un’azienda globale con la missione di semplificare la vita di tutti i giorni con soluzioni intelligenti e sostenibili. Ora e in futuro, Trust vuole essere un’azienda importante e fiorente, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d’impresa.

Le scelte che facciamo ogni giorno contano davvero.

Fare diventare gli accessori digitali equi la nuova norma.

Lavoriamo per offrire accessori digitali equi e convenienti a tutti coloro che vogliono vivere-lavorare-giocare in modo intelligente e divertente.

FELICITÀ IN CUFFIA – comodità e libertà sono di rigore con il design leggero delle Zirox. Grazie ai morbidi cuscinetti over-ear e all’archetto regolabile, si adattano perfettamente a tutti

AL POSTO DI GUIDA – immergiti nel suono grazie ai potenti driver da 50 mm di queste cuffie. L’audio di alta qualità ti porterà al centro di qualsiasi gioco!

MIC ON, MIC OFF – il microfono è pronto quando serve e si ripiega quando non serve. Il microfono delle Zirox si ripiega perfettamente all’interno delle cuffie per non intralciarti mentre giochi

IL POTERE NELLE TUE MANI – volume alto o basso, il controllo del volume on-ear e la disattivazione microfono ti consentono di ascoltare e farti ascoltare in qualsiasi momento

PER MULTIPIATTAFORMA – appassionato di PC, laptop, cellulari o console? Le Zirox fanno per te: con la compatibilità multipiattaforma puoi collegarti a ogni dispositivo con connessione audio da 3,5 mm