Cuffie Gaming ASTRO A10 Cablate con Microfono – Leggere, Resistenti e con Audio Dolby ATMOS, Compatibili con PC/MAC, XBOX ONE, PS4 e Mobile – Nero/Verde

70,24€

(as of Apr 23, 2025 22:50:39 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Resistenza da eroi

La cuffia con microfono A10 presenta un robusto sistema con cavo staccabile e una fascia per la testa leggera e ultra resistente in acciaio rivestito in gomma.

Audio ASTRO di qualità professionale

ASTRO collabora con sviluppatori e giocatori professionisti per offrire audio di qualità pensato per il gaming.

Comfort di lunga durata

Materiali leggeri e flessibili con fascia per la testa e cuscinetti auricolari in tessuto di qualità, per non lasciare mai che la fatica interrompa il tuo gioco.

Microfono flip-to-mute

Il microfono percepisce solo la tua voce per comunicazioni cristalline e si disattiva quando lo sposti verso l’alto. I controlli volume in linea ti consentono di regolare il suono all’istante.

Struttura durevole: le A10 resistono agli urti grazie a materiali leggeri, resistenti e di alta qualità e offrono una vestibilità confortevole con cuscinetti auricolari in tessuto e pelle sintetica

ASTRO audio: ottimizzato per i videogiochi e sviluppato in collaborazione con gamer professionisti e streamer, l’audio ASTRO offre dialoghi, musica e suoni di gioco nitidi, fedeli e senza distorsioni

Comfort di lunga durata: progettato per lunghe sessioni di gioco, la cuffia gaming A10 si adatta comodamente anche a tutte le cuffie VR

Microfono Flip-to-Mute: il microfono unidirezionale con funzione flip-to-mute per disattivare l’audio consente comunicazioni chiare tra compagni; regolazione del volume per un migliore controllo audio

Compatibilità multipiattaforma: prova l’audio ASTRO con tutti i tipi di gioco, inclusi console, PC e dispositivi mobili