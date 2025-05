Cuffie Eono: ANC, 40h Autonomia e Bluetooth 5.2

Valutazione media: 4 / 5

Reviewer: Pietro

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottime in tutto

Review: Veramente ottimo rapporto qualità prezzo, ultra consigliate, tra l’altro viene fornita anche la custodia per portarle ovunque, le ho usate una giornata intera ascoltando musica ad alto volume e la batteria è ancora a 100%, mi ritengo veramente soddisfatto dell’acquisto e le consiglio apertamente per chi piace la qualità del suono w dei bassi e per chi ascolta molta musica.Una curiosità, le cuffie hanno anche una funzione in cui tu ascolti la musica e contemporaneamente sentire le voci esterne, funzione che dovrebbero avere tutte le cuffie bluetooth, inoltre le ho fatte provare ai miei amici e sono stati sorpresi dal suono e dal comfort, grazie mille eono per questo prodotto magnifico, non smetterò mai di usarle😜

Reviewer: Luca M.

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Buone, ma potrebbero essere migliori

Review: Le cuffie Eono con cancellazione attiva del rumore offrono un’esperienza di ascolto piacevole grazie alla loro capacità di isolare i suoni esterni e offrire una buona qualità audio. La cancellazione attiva del rumore consente di godere della musica senza le distrazioni dei suoni ambientali, fornendo un ambiente sonoro più tranquillo e concentrato.La qualità costruttiva delle cuffie è discreta, con materiali che sembrano abbastanza resistenti e un design che risulta comodo per un utilizzo prolungato. La batteria dura abbastanza a lungo per permettere lunghe sessioni di ascolto, il che è un aspetto positivo per coloro che le utilizzano durante i viaggi o nelle lunghe ore di lavoro.Tuttavia, ci sono aspetti che potrebbero migliorare. La qualità audio, sebbene soddisfacente, potrebbe essere più ricca e dettagliata, specialmente nei toni bassi e alti. Inoltre, la cancellazione del rumore potrebbe essere più efficace per ridurre ulteriormente i suoni esterni e garantire una maggiore immersività nell’audio.La comodità potrebbe rappresentare un punto di miglioramento, poiché alcuni utenti potrebbero trovare le cuffie un po’ strette o scomode dopo un utilizzo prolungato. Un ulteriore miglioramento potrebbe essere apportato anche ai controlli, rendendoli più accessibili e intuitivi per una gestione più semplice delle funzioni.In conclusione, le cuffie Eono con cancellazione attiva del rumore offrono un buon rapporto qualità-prezzo, ma potrebbero essere migliorate in termini di qualità audio, cancellazione del rumore, comfort e facilità d’uso per offrire un’esperienza di ascolto ancora più soddisfacente.

Reviewer: DOMENICO

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Ottime

Review: Cuffie di buona fattura, ergonomiche leggere e riduzione del rumore eccellente!! Buona qualità audio e durata batteria ottima!! Le straconsilio.

Reviewer: Emanuela

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: OTTIME CUFFIE

Review: Ottime cuffie, presentano un ergonomia molto buona, cancellazione del rumore ottima quasi comparabile alle airpods (che però al contrario costano 3 volte tanto, durano uguale di batteria e ti rovinano il timpano) ,regalo apprezzatissimo e qualità audio top

Reviewer: Andrea

Rating: 1,0 su 5 stelle

Title: Qualità di costruzione scadentissima

Review: La qualità del suono è ottima, è il secondo paio che compro. Hanno tutte lo stesso difetto dopo pochissimi mesi (circa 3 per ogni paio) si rompono gli attacchi dei padiglioni, con impossibilità di sistemarli in qualsiasi modo. Passerò sicuramente ad una qualità migliore allo stesso prezzo.

Reviewer: Lorenzo L.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title: Buone cuffie

Review: Ottimo rapporto qualità prezzo. Annullamento del suono discreto. Materiali buoni ma vanno giustamente trattate con una certa cura per evitare strisci o piccoli strappi alle parti morbide. Confortevoli sull’orecchio e tutto sommato abbastanza leggere. Ottima la possibilità di ripiegarle e riporle nella custodia.

Reviewer: Matteo

Rating: 3,0 su 5 stelle

Title: Buone cuffie, niente di che

Review: Comprate in offerta a 53€, per questo prezzo sono delle buone cuffie, già a 70€ si può trovare di meglio.-cancellazione del rumore: senza riprodurre musica o audio non funziona molto bene, nel senso che senti comunque i rumori esterni ma solamente un po’ più “ovattati” rispetto alla modalità normale.-qualità audio: buona ma niente di che, per me che le uso per riascolare audio di lezioni dell’università, per guardare video e ascoltare poca musica vanno più che bene.-materiali e comfort: le cuffie sono comode da indossare anche utilizzandole per molte ore . I materiali sono buoni, solo la parte centrale alta in pelle finta non mi convince molto.Ho apprezzato molto la modalità “transparent” in cui anche indossando le cuffie si riescono a sentire tutti i rumori esterni

Reviewer: Andrea

Rating: 4,0 su 5 stelle

Title: Buon rapporto qualità prezzo

Review: Personalmente trovo queste cuffie molto belle esteticamente e tutto sommato la qualità del suono è sicuramente positiva, ottima per chi, come me, non ha un orecchio particolarmente esigente.La funzione di cancellazione del rumore non è perfetta, e sinceramente non ho colto una grande differenza rispetto alla modalità Normale. Non perfetta, ma sicuramente molto utile anche la modalita Trasparenza.Tutto sommato sono cuffie belle, di buona fattura, abbastanza comode, con ottima batteria e ho apprezzato particolarmente la possibilità di connettersi contemporaneamente a più dispositivi. Per quello che costano valgono sicuramente la pena.

Reviewer: Mohammed A.

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Sleek and well designed headset, very comfortable to wear all day, tested it for a couple of full days at work back to back.Did a side by side sound comparison and was pleased to see this pair of headphones keeping up, even beating my HyperX’s performance (with surround sound turned off for fairness). As a stereo headset it delivers great audio.Now the ANC. High frequencies are almost completely blocked out, like a fan, AC or noisy fridge. Lower frequencies are dampened down a bit. Worth noting these are not noise blocking, but merely cancelling, so they dampen down ambient noises so one can focus on whats being played through the earphones.Only one small niggle. Unfortunately the wired audio quality is atrocious, don’t know if it’s a problem with my AUX cable. Sounds like you are pressing your ear against the wall and trying to listen to audio from the next room. This is a bonus feature anyway that I wasn’t expecting, bought it purely as a wireless headset.Otherwise this is bang on the money, exactly what you would expect from a mid range headset, decent build quality (nothing premium), excellent battery life, exactly as described and quick and easy connectivity.

Reviewer: farhan khan

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Ich bin schon eine Weile auf der Suche nach einem preiswerten Kopfhörer, der seine Aufgabe gut erfüllt.Die Kopfhörer kommen in einer harten Aufbewahrungstasche, mit einem USB-Typ-C-Ladekabel,- Die Ohrpolster sind weich und passen gut zu meinen großen Ohren, er sitzt sehr gut auf meinem Kopf.- Alle Bedienelemente sind leicht zu erreichen und einfach zu bedienen. Der rechte Kopfhörer hat die Tasten für Strom und LautstärkeLautstärketasten und den Ein-/Ausschalter für die aktive Geräuschunterdrückung.- Der Akku lässt sich relativ schnell aufladen.- Bluetooth funktioniert hervorragend und ist einfach einzurichten. Die Reichweite ist ebenfalls gut, ich kann mich 10 Meter von meinemTelefon gehen und trotzdem die Musik hören.- ANC (aktive Geräuschunterdrückung) funktioniert gut, soweit ich es beim Gehen getestet habe (ohne ANC höre ich meineSchritte deutlicher).- Mit dem zusätzlichen Kabel kann man es an den Kopfhörern befestigen, wenn man nicht will oder kannbluetooth.Der Klang ist wirklich klar und Sie können zwischen anc cand trasparency umschalten.Zufrieden mit dem Kauf.

Reviewer: Stephen6491

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Average looking but comfortable to wear. Three levels on the noise cancelling button. Normal, transparency and noise cancelling. Seems to work OK. Not sure why the power button has to be in between, cosily, the volume up and down buttons. Would have preferred a greater separation. But I am a geriatric so this may not bother younger users. I bought three on the buy two get a third free. This is one hell of a deal for excellent head phones. I now have two spares for future gifts or breakdowns.So for price and performance a steal.

Reviewer: Frodon035

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: J’en ai un, mais toute ma famille est en train de s’équiper ! Déjà, la texture des matières est très douce. Le port du casque ne fait pas mal à la tête ou aux oreilles. La connexion avec un appareil Bluettooth se fait facilement. La voix est en anglais, je n’ai pas trouvé comment la mettre en français, mais c’est anecdotique.Concernant la réduction de bruit active, il ne faut pas s’attendre à des merveilles : elle est présente, mais pas excellente comme un casque plus haut de gamme. Je l’utilise de toute façon à la maison, donc cela ne me gêne pas. Connecté à un Shield TV, c’est impeccable. Mon fils en a un connecté à son PC, il en est aussi très content.

Reviewer: mmgspr

Rating: 5,0 su 5 stelle

Title:

Review: Buenos cascos. La música se escucha muy bien, la batería dura mucho y la cancelación de ruido funciona correctamente. Tiene tres modos: Transparencia (para escuchar la música y el ruido ambiente a través de sus micrófonos), Normal (música y ruido ambiente que se cuele por las orejas) y Cancelación de Ruido (música).