Cuffie Bluetooth Wireless HiFi, IP7 Waterproof, Microfono ENC

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €129.99 – €26.99

⭐ Valutazione: 5 / 5

Matast Bluetooth Headphones Wireless Earphones with Microphone ENC Noise Reduction HiFi Stereo Wireless Bluetooth IP7 Waterproof Headphones with LED Display

Descrizione del Prodotto

Scopri le Matast Bluetooth Headphones, le cuffie wireless che rivoluzioneranno il tuo modo di ascoltare musica e comunicare. Con un design elegante e curvi, queste cuffie sono perfette per ogni occasione, dall’allenamento in palestra alle chiamate di lavoro.

Qualità del Suono e Chiamate Cristalline

Grazie ai driver in titanio da 14 mm e alla tecnologia di codifica audio AAC/SBC, potrai godere di un suono HiFi eccezionale. Le cuffie sono dotate di 4 microfoni ENC, in grado di ridurre il rumore ambientale fino all’80%, garantendo chiamate chiare e senza interruzioni.

Autonomia Prolungata e Display LED

Con un’eccezionale autonomia fino a 50 ore grazie alla custodia di ricarica, potrai ascoltare la tua musica preferita per tutto il giorno. Il ricaricabile USB-C permette una ricarica completa in sole 1.5 ore. Il pratico display LED mostra il livello della batteria, così saprai sempre quando è il momento di ricaricare.

Impermeabili e Confortevoli

Con una classificazione IP7 di impermeabilità, queste cuffie sono ideali anche per le condizioni più difficili, resistendo a sudore e pioggia. Sono leggere e progettate ergonomicamente, fornite con tappi in silicone di diverse misure (S/M/L) per un comfort duraturo.

Controlli Touch Intelligenti

L’innovativo sensore di controllo touch ti consente di gestire facilmente la tua musica e le chiamate con un semplice tocco. Compatibili con una vasta gamma di dispositivi Bluetooth, queste cuffie si connettono senza sforzo a smartphone e tablet.

Vantaggi Pratici

Collegamento semplice e rapido grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3.

Design ergonomico per il massimo comfort anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di migliorare la tua esperienza d’ascolto. Scegli le Matast Bluetooth Headphones e porta il tuo audio a un livello superiore!