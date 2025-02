Cuffie Bluetooth TOZO HT2 con ANC Ibrido, Audio Hi-Res e Controllore EQ ORIGX, 60 Ore di Riproduzione, Cavo AUX 3.5mm e USB Tipo C – Nero

59,99€ - 49,99€

Descrizione prodotto

Il Preferito di TOZO

Modalità di Ricarica

USB-C

USB-C

Pogo Pin

USB-C

USB-C

Ricarica wireless / USB-C

Ricarica wireless / USB-C

Livello Impermeabile

Normale

Normale

IPX8

IPX6

IPX5

IPX6

IPX6

Versione Bluetooth

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3

Riproduzione in Cuffia

60 Ore

40 Ore

16 Ore

12 Ore

10 Ore

8 Ore

18 Ore

Riproduzione con Custodia

–

42 Ore

30 Ore

32 Ore

72 Ore

Indicazione LED

Indicazione LED

Indicazione LED

Indicazione LED

Schermo Digitale

Schermo Digitale

Indicazione LED

Rumore Cancellato ANC/ENC

ANC(Ascolto)+ENC(Ascoltano)

ANC(Ascolto)+ENC(Ascoltano)

ENC(Ascoltano)

ENC(Ascoltano)

ENC(Ascoltano)

ANC(Ascolto)+ENC(Ascoltano)

ANC(Ascolto)+ENC(Ascoltano)

Quantità di Microfono

5 Mics

5 Mics

2 Mics

4 Mics

4 Mics

3 Mics

3 Mics

Caratteristiche Speciali

Hi-Res/40mm Controllore

Hi-Res/40mm Controllore

Orig X/Ricarica Rapida

Orig X/16.2mm Controllore

Orig X/16.2mm Controllore

Hi-Res/LDAC/Orig X/Dual Audio

Modalità Trasparenza

Esperienza sonora ad alta fedeltà

La tecnologia OrigX Acoustic 2.0 consente di ottenere un suono perfetto senza perdite.

Rimanete in contatto con la modalità Trasparenza

Attivate la modalità Trasparenza per rimanere in contatto con l’ambiente circostante.

Concentrarsi su lavoro e studio

La qualità del suono senza compromessi consente di concentrarsi sulle attività.

Delizia per l’intrattenimento

Godetevi un suono ad alta fedeltà per un film e una musica coinvolgenti.

1 Suono di alta qualità

2 Modalità trasparenza

3 Concentrarsi su

4 Intrattenimento

Connettività Bluetooth 5.3

La riproduzione della musica, le riunioni online e le chiamate telefoniche sono sempre stabili grazie al Bluetooth 5.3, che garantisce connessioni fluide e affidabili.

Pendolari in pace

Iniziate la vostra giornata con TOZO HT2, assicurandovi un tranquillo viaggio mattutino nella frenetica città.

Palcoscenico personalizzato

Controlla la tua esperienza audio con l’App TOZO. Personalizzate il vostro suono con le impostazioni di equalizzazione preimpostate in base ai vostri gusti. Immergetevi in un’esperienza di ascolto migliorata grazie alle funzioni progettate per elevare il vostro piacere uditivo.

[ANC & ENC Noise Cancellation] Dotato di un algoritmo ANC ibrido e 3 microfoni ANC, TOZO HT2 offre un eccezionale controllo del rumore su un’ampia gamma di frequenze. Che si tratti del rombo dei motori degli aerei, del rombo della metropolitana o delle chiacchiere, riduce efficacemente le interferenze acustiche, garantendo un’esperienza di ascolto senza precedenti. Inoltre, l’eccellente cancellazione del rumore delle chiamate ENC ti consente di parlare chiaramente anche in strade rumorose.

[Fino a 60 ore di riproduzione] Con fino a 60 ore di ascolto delle nostre cuffie over-ear in modalità ANC OFF, triplo quanto altre cuffie Bluetooth. Una singola carica ti dà abbastanza succo per ascoltare oltre 700 canzoni o colonna sonora più voli a lungo raggio. Dotato anche di un cavo audio da 3,5 mm, è possibile passare facilmente a una modalità cablata quando la batteria è scarica, garantendo un ascolto ininterrotto.

[Connessioni cablate e wireless] Dotato di doppi driver da 40 mm, TOZO HT2 offre un suono audio ad alta risoluzione superiore con bassi profondi ben bilanciati, per un’esperienza di ascolto migliore. Inoltre, interrompe il metodo di connessione singolo, supporta sia la connessione wireless che cablata. Quando sono dotati di connessione cablata, i driver dinamici di grandi dimensioni da 40 mm personalizzati producono un suono ad alta risoluzione per una chiarezza e dettagli straordinari.

Comfort per tutto il giorno e design regolabile: TOZO HT2 utilizza padiglioni auricolari in pelle proteica ultra morbida, che ti consentono di indossarlo a lungo senza sentirti a disagio. I paraorecchie possono anche regolare automaticamente l’angolo per adattarsi agli utenti con diverse forme della testa. Rendendole le cuffie ideali per lavorare da casa o guardare il tuo film preferito.

[App TOZO intelligente] Goditi diversi stili di musica con l’app TOZO che offre una vasta selezione di equalizzatori per adattare il suono alle tue preferenze. Con la comodità dell’APP TOZO puoi facilmente passare da un equalizzatore all’altro e goderti la tua musica preferita sempre e ovunque per la massima esperienza di ascolto personalizzata.