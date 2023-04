Cuffie Bluetooth Sport,VOESUD Auricolari Bluetooth 5.3 Cuffie Wireless HD Mic, Cuffie Senza Fili IP7 Impermeabile 120 Ore Stereo Cancellazione Rumore, Cuffiette Bluetooth Bassi Potenziati[2022 Nuovo]

Descrizione prodotto

Tecnologia Bluetooth 5.3 avanzata

Supporto HSP, HFP, A2DP, AVRCP Fornisce un suono stereo in chiamata. Migliora notevolmente la velocità di trasmissione e offre un’esperienza di ascolto a bassa latenza.

Suono stereo superiore

I driver dinamici ad alta fedeltà da 13,4 mm forniscono un audio ultra-realistico con bassi profondi, medi naturali e alti chiari e dettagliati per godersi i propri brani preferiti.

Collegamento automatico con coperchio aperto

La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione veloce e stabile, con una portata di trasmissione del bluetooth fino a 50 piedi di distanza. Quando si apre la custodia di ricarica degli auricolari, questi si accendono automaticamente e si connettono all’ultimo dispositivo accoppiato. Quando si rimettono gli auricolari nella custodia di ricarica, si scollegano e si spengono automaticamente.

Impermeabile IPX7

Cuffie Bluetooth con design ermetico Close-system e polimero nano impermeabile, l’orecchio sinistro e destro supportano l’impermeabilità IPX7, dalla doppia sfida di pioggia e sudore.

Si prega di non utilizzarle durante il nuoto e la balneazione.

Design ergonomico

Il design intrauricolare a 45 gradi e i ganci auricolari comodi, flessibili e sicuri assicurano una vestibilità salda quando si è in movimento o in palestra durante gli allenamenti più intensi.

Migliorare la chiarezza delle chiamate del 25%

Gli auricolari Bluetooth Q53 sono dotati di ENC per ridurre il rumore circostante durante le chiamate, in modo che entrambe le parti possano sentire più chiaramente.

Codifica audio AAC per un suono di alta qualità e bassi profondi con dettagli ricchi.

Avviso: Rimuovere la pellicola protettiva prima della ricarica

Istruzioni per l’accoppiamento

Assicurarsi che gli auricolari siano carichi prima di procedere all’accoppiamento.Quando la luce di segnalazione degli auricolari lampeggia alternativamente in rosso e blu, gli auricolari sono pronti per essere cercati.Aprire il Bluetooth del telefono e trovare “Q53”, fare clic su di esso per accoppiarlo con successo.

Istruzioni per la ricarica

Rimuovere la pellicola protettiva in plastica per la prima caricaAssicurarsi che il connettore di ricarica sul fondo della custodia sia asciutto e pulito. Assicurarsi che i contatti di ricarica sul fondo della custodia e gli auricolari non siano coperti da oggetti estranei.



Suono coinvolgente con bassi potenti e chiamate cristalline: Gli auricolari bluetooth Q53 adottano un design stereo unico e grandi diaframmi compositi da 13,4 mm per produrre un suono potente con il 40% di bassi in più, per un’esperienza musicale più autentica. è possibile utilizzare le cuffie a cancellazione di rumore insieme o singolarmente, collegarsi automaticamente al dispositivo per parlare in qualsiasi momento quando si cammina, si corre!

Design ultra leggero e impermeabile IP-X7: Cuffie da corsa VOESUD per tenerti motivato. Ganci in silicone regolabili e sicuri e design ergonomico assicurano che gli auricolari wireless rimangano comodamente in posizione quando si fa sport e attività all’aperto, senza preoccuparsi che gli auricolari da corsa cadano. Il design impermeabile con nano-rivestimento delle cuffie sportive consente di praticare sport e attività all’aperto senza preoccuparsi di bagnarsi o sudare.

Display a LED e autonomia di 120 ore: Progettati con un display digitale a LED, gli auricolari senza fili Earbuds consentono di capire l’energia residua della custodia di ricarica e lo stato di carica degli auricolari in tempo reale. Gli auricolari bluetooth offrono 8 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 120 ore di riproduzione con la custodia di ricarica portatile. Non preoccupatevi della durata della batteria anche durante i viaggi più lunghi.

Controllo tattile e accoppiamento in un solo passaggio: Basta estrarre gli auricolari wireless dalla custodia di ricarica e si collegheranno automaticamente al telefono in 1 secondo. Gli auricolari senza fili sono dotati di tecnologia touch control che consente di accedere facilmente a diverse funzioni come il controllo dei media e le chiamate.Gli auricolari senza fili bluetooth realizzano davvero un’esperienza wireless, liberandosi dell’infelicità causata dai pulsanti fisici.

€32,99