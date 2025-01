Cuffie Bluetooth Sportive HiFi con Cancellazione Rumore e Impermeabilità

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Dal marchio

chalvh nasce dalla passione per la creazione di esperienze di ascolto eccezionali.

Realizzate da un team di appassionati di audio, le nostre cuffie Bluetooth wireless offrono un suono chiaro e un comfort eccezionale, rendendole perfette per le attività quotidiane, che tu stia lavorando, studiando o rilassando. Con un design elegante e prestazioni affidabili, le cuffie chalvh si adattano perfettamente al tuo stile di vita.

Soundtrack to Your Life

【Rivoluzionaria Innovazione del Bluetooth 5.4】Le cuffie Bluetooth sono dotate di un chip Bluetooth 5.4, la velocità di trasmissione del segnale è 2.5 volte più veloce, il raggio di trasmissione del Bluetooth può raggiungere i 15 metri di distanza, la stabilità è migliorata del 60%, e la connessione è ultraveloce, con un tempo di 0.1 secondi. Dopo il primo accoppiamento, è sufficiente rimuovere entrambe le cuffie wireless Bluetooth dalla custodia di ricarica per accoppiarle automaticamente.

【HiFi Sound Quality e Chiari Chiamate】Cuffie cancellazione rumore utilizzando un decader audio AAC/SBC e driver dinamici premium da 13 mm, offrono un suono stereo Hi-Fi e bassi ricchi e dinamici, permettendoti di apprezzare tutti i dettagli della tua musica, i bassi sono potenziati dell’85%. La tecnologia avanzata di riduzione del rumore CVC 8.0 riduce efficacemente fino all’90% dei rumori di fondo, fornendo una chiara esperienza di chiamata.

【50 Ore di Riproduzione e Doppio Display a LED】Solo il 5% delle auricolare Bluetooth può riprodurre musica per 10 ore con una singola carica, mentre la custodia di ricarica le estende a 50 ore. Scatola auricolari Bluetooth sport dotato di cavo di ricarica rapida di tipo C, può essere caricata completamente in appena 1.5 ora, adatta per viaggi. I doppi display LED mostrano lo stato della batteria in tempo reale.

【Design Ergonomico e Impermeabile IP7】I pezzi cuffiette Bluetooth sono dotati di ganci stabilizzatori che scorrono sopra le orecchie per tenere gli auricolari in posizione. Anche dotato di 3 taglie di tappi per le orecchie (S/M/L) per adattarsi alle diverse dimensioni del canale uditivo. Gli auricolari wireless hanno un nano rivestimento che permette loro di resistere a sudore, e gocce di pioggia ed è ideale per lo sport, l’allenamento, la corsa.

【Controlli Touch e Ampia Compatibilita】Le cuffie senza filo adotta la tecnologia di controllo tattile con sensore tattile ad alta sensibilità, possono ottenere il massimo controllo senza utilizzare il telefono, incluso volume +/-, brano precedente/successivo, rispondere/terminare la chiamata e l’assistente vocale della chiamata e altre funzioni. Le cuffie in ear sono compatibili con una varietà di dispositivi Bluetooth, inclusi smartphone iOS/Android, computer e altri dispositivi.