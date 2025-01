Cuffie Bluetooth Sport OYIB: Auricolari Wireless 5.4 Hi-Fi Stereo, 50 Ore di Autonomia, Microfono CVC8.0 e Impermeabilità IPX7

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Price: 99,99€ - 23,99€

(as of Jan 14, 2025 05:50:26 UTC – Details)





Dal marchio

Noi di OYIB ti offriamo la massima qualità per conquistare la tua fiducia.

OYIB è un marchio specializzato nella produzione di cuffie Bluetooth dal design innovativo e dalla qualità eccellente. Ci basiamo sulla nostra esperienza collettiva e sul nostro impegno per la perseveranza e l’innovazione per offrire prodotti per il massimo piacere di ascolto.

Estibilità Comoda e resistenza all’acqua IP7: Gli cuffie bluetooth sono progettati con cura per ogni appassionato di sport! Il loro design robusto assicura che rimangano al loro posto durante qualsiasi allenamento ad alta intensità. Dotati di morbidi auricolari in tre misure (S/M/L), garantiscono un comfort duraturo senza dolore né affaticamento. L’auricolari bluetooth sport è impermeabile IP7 ed è ideale per lo sport, l’allenamento, la corsa, il jogging, l’ascolto di musica.

Nuovo Bluetooth 5.4 Tecnologia: Le Auricolari wireless S75 adottano la più recente tecnologia Bluetooth 5.4 per garantire una connessione stabile e una trasmissione audio efficiente. Che tu stia facendo una corsa mattutina o in palestra, puoi ascoltare la tua musica preferita senza i vincoli dei cavi. Dopo la prima connessione, quando si accende la custodia di ricarica, le cuffie wireless bluetooth si connettono automaticamente al dispositivo Bluetoothsenza bisogno di impostazioni frequenti.

Audio stereo Hi-Fi e cancellazione del rumore CVC 8.0: Le cuffie wireless OYIB montano un altoparlante da 13 mm, che offre un’ampia gamma sonora e bassi profondi e potenti, rendendo i suoni acuti ricchi di dettagli e i bassi pieni e coinvolgenti, per un’esperienza musicale realistica. Il microfono integrato CVC 8.0 filtra efficacemente il rumore di fondo, garantendo una trasmissione chiara durante le chiamate e una qualità vocale eccellente anche in ambienti rumorosi e ventosi.

50 Ore di Riproduzione e Display LED: Queste auricolari senza fili offrono fino a 10 ore di audio di alta qualità con una singola carica. La batteria al litio da 500 mAh supporta 3-4 ricariche aggiuntive per una durata totale della batteria di 50 ore. La scatola di ricarica è dotata di uno schermo LED che visualizza accuratamente lo stato di carica degli cuffie in ear e della scatola di ricarica per evitare il consumo della batteria durante le attività.

Controllo tattile e ampia compatibilità: Questi cuffie palestra integrano un chip touch ad alta precisione, consentendo un facile accesso per rispondere alle chiamate, regolare il volume, cambiare brano e attivare gli assistenti vocali. Le auricolari wireless bluetooth sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, inclusi gli smartphone iOS e Android, offrendoti un’esperienza audio senza interruzioni in una varietà di situazioni quotidiane e durante le attività fisiche.