Cuffie Bluetooth Sport, Auricolari Bluetooth 5.3 Cuffie Wireless con HD Microfoni, 50 Ore di Riproduzione, Cuffie Senza Fili IPX7 Impermeabile, Carga inalambrica per Samsung iPhone Android

2023 Cuffie Bluetooth Wireless Senza Fili Sport Stereo 3D.

●Il nostro cuffie bluetooth wireless sarà un’ottima scelta per le attività all’aperto indoor come corsa,campeggio, arrampicata, jogging, escursionismo, yoga, esercizi, palestra, fitness, viaggi.

●Il design ergonomico offre più comfort e si adatta perfettamente al condotto uditivo senza cadere.

●Fase di utilizzo delle cuffie bluetooth e istruzioni speciali

Tenere premuto il pulsante sul retro della scatola di ricarica per rimuoverlo, e le luci rosse e verde si accendono alternativamente.

Accoppia con dispositivi: apri le impostazioni Bluetooth del tuo telefono o di altri dispositivi, cerca V88, fai clic per connetterti.

Dopo il primo accoppiamento, l’cuffie bluetooth wireless si connetterà automaticamente ai tuoi dispositivi mobili una volta accesi.

Specifiche tecnologie:

✔ Raggio di trasmissione: fino a 10-15 metri

✔ Orecchio singolo o doppio: stereo bilaterale

✔ Con o senza microfono: con microfono

✔ Talk / Music time: 4 ore

✔ Tempo di ricarica: 1-2 ore

Contenuto della confezione:

✔ 2 cuffie Bluetooth

✔ 1 custodia di ricarica

✔ 1 cavo di ricarica Type-C

✔ 1 manuale

