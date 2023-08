Cuffie Bluetooth Sport, Auricolari Bluetooth 5.3 Cuffie Wireless con 4 HD Mics, Cuffie Senza Fili con 48 Ore Stereo, IP7 Impermeabile Cuffiette Bluetooth per Running, Display LED, USB-C [2023 Nuovo]

Dal marchio

Ultraleggero Orecchie Design

Ultraleggero e Compatto Design delle orecchie per lo sport: cuffie bluetooth sport è dotato di un innovativo gancio per l’orecchio(design antiscivolo all’estremità) in materiale TPU (Gomma morbida elastica), che può massimizzare il comfort e la stabilità. 3 dimensioni di auricolari bluetooth sport , si adatta facilmente e interamente all’orecchio e non si stacca facilmente, durante l’esercizio fisico intenso, anche se lo indossi per molto tempo, non ti sentirai a disagio.

Bassi Profondi e Chiamate Chiare: Diaframma in grafene composito a bobina mobile ultra-grande da 14.2mm, che fornisce un’elaborazione più ricca dei dettagli di tono alto e basso (43% di aumento dei bassi), ascoltando l’effetto sonoro scioccante del subwoofer. I21L cuffie wireless bluetooth con con la tecnologia di formazione inversa della velocità d’onda CVC8.0 e HD Microfono, che consente di raccogliere e trasmettere meglio il suono durante, effettuare chiamate come se fossero faccia a faccia.

Doppio Display a LED e 48 Ore di Riproduzione: Auricolare bluetooth utilizzano l’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza residua negli cuffie bluetooth senza fili sinistra e destra e nella custodia di ricarica. La batteria a lunga durata di auricolari wireless fornitura fino a 8 ore di ascolto non-stop, la custodia di ricarica le estende a 48 ore, per caricare la custodia ricaricabile occorrono solo 1.5 ore utilizzando il cavo USB-C a ricarica.

IP7 Impermeabili, Controllo Touch: L’sport cuffiette wirelesss hanno un design impermeabile IP7 e resistente al sudore, quindi sono adatte per più attività sportive. L’auricolari senza fili dotato di tocco intelligente, è possibile cambiare facilmente traccia, regolare il volume, riagganciare, riattivare l’assistente vocale ect. Libera davvero le tue mani, che ti consente di eseguire una serie di comandi touch senza utilizzare il telefono.