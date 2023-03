Cuffie Bluetooth Sport, Auricolari Bluetooth 5.3 Cuffie Wireless con 2 HD Mic, Cuffie Senza Fili IP7 Impermeabile 48 Ore Stereo Cancellazione Rumore, Cuffiette Bluetooth Bassi Potenziati, USB-C[Nuovo]

Dal marchio

Ordtop

Ordtop è un marchio specializzato in auricolari wireless bluetooth. Ci impegniamo a creare cuffie bluetoth comode e valide per le persone, migliora l’esperienza utente.

Driver Dinamico Premium da 14.2 mm

Auricolari wireless utilizzano altoparlanti professionali da 14.2 mm, aggiungono un design a diaframma composito, per evitare distorsioni del suono.

Due Microfoni HD

Le cuffie bluetoth sono equipaggiate con due microfoni HD a cancellazione del rumore, riducendo le interferenze ambientali, permettendo chiamate in HD dall’audio nitido e perfetto.

Design Personalizzato

Cuffie bluetoth adotta la tecnologia touch avanzata, sono inoltre dotate di luci di respirazione verdi, renditi diverso.

Bluetooth 5.3 e Accoppiamento Automatico: Cuffie bluetooth utilizzano adotta la tecnologia bluetooth 5.3 avanzata, rispetto al bluetooth 5.1, offre una connessione wireless più stabile e velocità di trasmissione più elevate, perdere mai alcun effetto sonoro di mentre ti godi il ritardo non induttivo di 40 ms. Una volta presi fuori dalla custodia di ricarica, gli auricolari blutoth si accenderanno e si riconnetteranno automaticamente all’ultimo dispositivo a cui sono connessi, senza attesa.

Bassi Profondi e Riduzione Rumore CVC8.0: Auricolari wireless utilizzano altoparlanti professionali da 14.2 mm, aggiungono un design a diaframma composito, per evitare distorsioni del suono, può ottenere il più autentico esperienza d’ascolto. Cuffie bluetooth sport utilizzano la tecnologia di riduzione del rumore CVC8.0, che può ridurre efficacemente il rumore ambientale e l’eco, che può fornire una voce chiara anche in ambienti rumorosi, porta un divertimento musicale coinvolgente.

IP7 Impermeabile e Design Ergonomico: Le auricolari bluetooth sport hanno un design impermeabile IP7, la tecnologia impermeabile protegge efficacemente cuffie in ear da eventuali danni causati dal sudore e dalla pioggia per garantirne la vita utile. Inoltre, auricolari senza fili sono progettati con design ergonomico, si adatta facilmente e interamente all’orecchio e non si stacca facilmente, durante l’esercizio fisico intenso, anche se lo indossi per molto tempo, non ti sentirai a disagio.

Doppio Display a LED e 48 Ore di Riproduzione: Cuffie auricolari utilizzano l’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza residua negli cuffie bluetooth senza fili sinistra e destra e nella custodia di ricarica. Una singola ricarica basta per mantenere gli cuffie true wireless funzionanti per 8 ore, mentre la custodia di ricarica le estende a 48 ore, per caricare la custodia ricaricabile occorrono solo 1.5 ore utilizzando il cavo USB-C a ricarica.

Controllo Touch Intelligente e Design Personalizzato: Cuffie sport adotta la tecnologia touch avanzata, vi offre la possibilità di rendervi più agevole rispondere al telefono, regolazione del volume, cambiare canzone e attivare l’assistente vocale senza utilizzare il telefono stesso. Le cuffie bluetooth in ear sono inoltre dotate di luci di respirazione verdi, che sono sufficienti per evidenziare la tua personalità e rendere uniche le tue cuffie sport.