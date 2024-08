Cuffie Bluetooth Sport, Auricolari Bluetooth 5.3 con Microfono Stereo, Cuffie Wireless con Ricarica Rapida USB-C, Cuffiette Bluetooth a Doppio Display LED IP7 Imbottite, Cuffie Senza Fili 48H, Nero (2024)

89,99€ - 21,98€

Descrizione prodotto

Perdersi nel suono dello studio

Le camere sonore appositamente progettate, rendono i bassi piu profondi, incisivi ed elastici

Tecnologia di accoppiamento con un solo tocco

Dopo aver estratto le cuffie, si accenderanno automaticamente e si accoppieranno

Design impermeabile per l’uso quotidiano

Ideale per lo sport, l’allenamento, la corsa, il jogging, l’ascolto di musica e la TV

Chiamate ultra nitide, senza rumori

Fatti sentire chiaramente, grazie all’avanzato sistema di elaborazione del segnale vocale

1 Driver da 13 mm 2 Accoppiamento rapido 3 IP7 Impermeabile 4 Riduzione del rumore ENC

Il tuo suono, più semplice che mai

I due microfoni delle cuffie bluetooth rilevano il rumore ambientale mentre la cancellazione del rumore blocca i suoni indesiderati

Confezione raffinata

Scatola degli auricolari (che include gli auricolari)Auricolari di riservaCavo dati USB-CManuale di istruzioni

La giusta carica per prolungare il divertimento

Le cuffie utilizzano una tecnologia LED unica, una singola carica consente alle cuffie true wireless di funzionare per 8 ore, mentre la custodia di ricarica può estendere la durata a 48 ore. La custodia può essere caricata in solo 1 ora utilizzando il cavo di ricarica USB-C

Comfort personalizzato

Abbiamo riprogettato le cuffie bluetooth per essere il 15% più piccoli di, per adattarsi perfettamente al comfort dell’orecchio

Come posso contattare il venditore? Per quanto tempo è disponibile il supporto clienti?

Due anni fa, fai clic sulla pagina degli ordini del prodotto, trova il tuo ID ordine, quindi fai clic sul pulsante “Contatta”. Dopo di ciò, puoi inviare un messaggio al venditore e riceverai una risposta entro 24 ore.

Come misura preventiva, posso dirti come effettuare un ripristino?

1、Premi contemporaneamente il pulsante delle cuffie cinque volte

2、Quando le cuffie si illuminano di colore bianco fisso per un secondo, inseriscile nella custodia di ricarica

3、Togli le cuffie, riconnettiti al Bluetooth

Se le cuffie presentano un problema, come posso risolverlo?

Puoi contattare il venditore cliccando sul pulsante “Contatta” nella pagina dell’ordine e loro saranno in grado di risolvere qualsiasi problema relativo alle cuffie per te

Si possono utilizzare in acqua mentre si nuota?

La descrizione del prodotto parla di sudore e pioggia. Non credo si possano usare in acqua. Ottima per lo sport, ma non in acqua

I comandi sono touch o sono pulsanti a pressione?

Controlli touch intelligenti

Scegli la Comodita Assoluta Dei Tuoi cuffie: I pezzi cuffie bluetooth sono dotati di ganci stabilizzatori che scorrono sopra le orecchie per tenere gli auricolari in posizione. Anche dotato di 3 taglie di tappi per le orecchie (S/M/L) per adattarsi alle diverse dimensioni del canale uditivo. Auricolari bluetooth sport Il loro grado di protezione IP7 significa che sono a prova di schizzi d’acqua e sudore, per goderti la musica ovunque e in qualsiasi momento

II Tuo Mondo Come Merita di Essere Ascoltato: Auricolari wireless Goditi bassi potenti e profondi e alti davvero cristallini grazie agli altoparlanti dinamici bidirezionali 13mm. Ti offre una qualita audio ben bilanciata che arricchisce la tua esperienza sonora. Auricolare bluetooth Il rumore di fondo può essere ridotto fino al 98% per tenerti completamente immerso nella musica, nei giochi, negli audiolibri e nei tuoi podcast preferiti. Ascolta come se fossi li

Nuova Tecnologia Bluetooth 5.3: Auricolari senza fili dotate di bluetooth 5.3 e di una nuova generazione di antenne di segnale, un miglioramento del 50% del segnale, il raggio di trasmissione del Bluetooth può raggiungere i 15 metri di distanza, Il microfono ENC ad alta definizione incorporato garantisce la qualità delle chiamate e una trasmissione stabile. Cuffie con microfono consente di sperimentare una velocità di connessione più elevata, musica più chiara e chiamate più fluide

Goditi Ininterrottamente la Musica Grazle a 48 Ore Di: Gli cuffie sport possono offrire 8 ore di riproduzione con una singola carica. La custodia di ricarica permette 5 ulteriori ricariche delle auricolare, inoltre la custodia mantiene le YT18 cuffie in ear al sicuro grazie alla sua resistenza. Cuffie utilizzano l’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza residua negli cuffiette sinistra e destra e nella custodia di ricarica

Intelligenti Auricolari che ti Semplificano la Giornata: Cuffiette wireless feature simple one-touch pairing for Apple’ and Android devices and easily connect via bluetooth. Tocca semplicemente l’auricolare per gestire chiamate, suono, assistente vocale del tuo dispositivo e rimanere in contatto con il tuo mondo. Cuffie true wireless compatible with all bluetooth enabled devices such as cellphones, tablets, computers, ect.