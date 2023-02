Cuffie Bluetooth Sport, Auricolari Bluetooth 5.3 con Mic, Cuffie Wireless Stereo Bassi Potenziati, Cancellazione Rumore, 40H, Cuffie Senza Fili IPX7 Impermeabile Cuffiette Bluetooth Controllo Touch

Dal marchio

OYIB si concentra sulla continua innovazione della tecnologia wireless, OYIB porta l’emozione e la passione della musica agli amanti della musica di tutto il mondo, Crediamo che la tecnologia ti porterà in un mondo musicale più meraviglioso.

Bluetooth 5.3 Avanzata e One Step Pairing: Dotate di Bluetooth 5.3 e di una nuova generazione di antenne di segnale, le cuffie Bluetooth garantiscono una portata di trasmissione Bluetooth di 15 metri, un miglioramento del 50% del segnale e una latenza di appena 42 millisecondi. Il risultato è una connessione più stabile, una minore latenza e una maggiore compatibilità. Rimuovere le 2 cuffie in modalità wireless dal caso di ricarica e si collegheranno automaticamente in circa 1 secondi.

Bassi Profondi e Riduzione Rumore CVC8.0: Potenti driver per altoparlanti da 10 mm forniscono un potente suono stereo con bassi profondi e alti chiari per un divertimento musicale coinvolgente. Auricolari bluetooth sport utilizzano la tecnologia di riduzione del rumore CVC8.0, che può ridurre efficacemente il rumore ambientale e l’eco, che può fornire una voce chiara anche in ambienti rumorosi, porta un divertimento musicale coinvolgente.

Design Ergonomico e IPX7 Impermeabile: Gli cuffie wireless sono ergonomiche e dotate di 3 tappi in silicone, progettati per diverse forme di orecchio. i morbidi ganci per le orecchie si adattano bene ai contorni dell’orecchio e le auricolare non cadono anche durante l’esercizio faticoso. Gli auricolari wireless hanno un nano rivestimento che permette loro di resistere a sudore, acqua e gocce di pioggia, così, RS7 cuffie sport è un compagno ideale per jogging, corsa, yoga, palestra, ecc.

40 Ore di Riproduzione e Display a LED: Gli cuffiette bluetooth durano fino a 8 ore alla volta e hanno una custodia di ricarica portatile che consente di riprodurre 40 ore di musica. Dotato di cavo di ricarica Type-C, può essere caricata completamente in appena 1 ore. L’cuffie in ear utilizza l’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza rimanente della custodia di ricarica.

Controllo Touch Intelligente e Compatibilità Universale: Cuffie senza fili adotta la tecnologia touch avanzata, vi offre la possibilità di rendervi più agevole rispondere al telefono, regolazione del volume, cambiare canzone e attivare l’assistente vocale senza utilizzare il telefono stesso. Bluetoth earphones fili può essere collegato a una varietà di dispositivi abilitati Bluetooth, tra cui IOS, Android Smartphone, PC e Mac.