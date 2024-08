Cuffie Bluetooth Sport, Auricolari Bluetooth 5.3 con ENC Riduzione del Rumore Mic, 50 Ore Cuffie Senza Fili con Stereo HiFi, Cuffie Wireless In Ear IP7 Impermeabili, Controllo Touch Display LED, USB-C

129,99€ - 26,99€

(as of Aug 24, 2024 17:10:09 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

1 ENC Chiari Chiamate 2 50H di Riproduzione 3 Design Ergonomico 4 Cappucci di ricambio

Nuova Tecnologia Bluetooth 5.3: Gli cuffie bluetooth sport adottano la più avanzata tecnologia Bluetooth 5.3, è possibile ottenere una velocità di trasferimento veloce 2X (75% superiore alla generazione precedente) e una connessione più stabile, una maggiore velocità di trasmissione e una maggiore compatibilità. Auricolari bluetooth sport compatibile con la maggior parte dei lettori musicali Bluetooth, tra cui iOS, Android Smartphone.

50 Ore di Riproduzione e Display a LED: Le cuffie wireless bluetooth possono essere utilizzate per un massimo di 10 ore alla volta, che possono essere estese a 50 ore con la custodia di ricarica. L’cuffie bluetooth sport è dotato di un doppio display digitale a LED, con la cifra di sinistra che rappresenta il livello di carica della custodia, ogni griglia sul display di destra rappresenta il 25% del livello di potenza delle cuffie.

HiFi Stereo e ENC Chiari Chiamate: Gli cuffie bluetooth utilizzano un altoparlante professionale da 13 mm per fornire un’esperienza stereo Hi-Fi allo stesso tempo stabile, presenta dettagli sonori più ricchi. Con la tecnologia di eliminazione del rumore ENC di alto livello, gli cuffie wireless bluetooth sport cancellazione rumore possono migliorare la chiarezza della voce delle chiamate, ridurre il rumore ambientale intorno a te durante le chiamate per garantire che l’altro lato possa sentirti chiaramente.

IP7 Impermeabile e Design Ergonomico: cuffie sport è dotato di innovativi ganci elastici in materiale gommoso, che può massimizzare il comfort e la stabilità, anche dotato di 3 taglie di tappi per le orecchie (S/M/L) per adattarsi alle diverse dimensioni del canale uditivo. Con tecnologia impermeabile IP7, può proteggere l’auricolari wireless dal sudore e dalla pioggia durante gli sport faticosi o l’uso quotidiano.

Touch Control e Accoppiamento Automatico: Senza utilizzare il telefono controllo,in gran parte prevenire il disagio come il pulsante fisico.Il sensibile pannello a sfioramento ti consente di goderti la migliore esperienza musicale senza sforzo. Una volta presi fuori dalla custodia di ricarica, gli cuffie bluetooth wireless sport si accenderanno e si riconnetteranno automaticamente all’ultimo dispositivo a cui sono connessi, senza attesa.