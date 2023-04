Cuffie Bluetooth Sport, Auricolari Bluetooth 5.3, Bassi Potenziati, 42 Ore di Riproduzione Cuffie Wireless, Vestibilità Comoda, Controllo Touch, IPX7 Impermeabile per Sport

Descrizione prodotto

Nota: Rimuovere la pellicola protettiva prima della ricarica

1. Per garantire una connessione liscia, la distanza tra il dispositivo collegato e l’auricolare non deve superare 20 m.

2. Quando il Bluetooth non può connettersi al telefono, si prega di deletere il Bluetooth dati memorizzato nel telefono, inserire l’auricolare Bluetooth nella custodia di ricarica con la cover e quindi di riconvertire.

3. Se si tratta di un delay o di un suono quando si talking e si prega di inserire le cuffie nella scatola di ricarica e chiudere la palpebra e attendere 15 secondi prima di riconnettere

4. Quando solo un paio di auricolari è in gioco, si prega di rimuovere la data di accoppiamento dal telefono, quindi inserire le orecchie nella custodia di ricarica e copertina, quindi lasciare che la luce rossa si accenda e poi si take out, in attesa di 15 secondi per le cuffie per andare in una luce blu flow.

5. Se non si carica in modo properlato, si prega di pulire i contatti di ricarica con alcool

Bluetooth 5.3: Q61 Gli auricolari Bluetooth utilizzano un chip Bluetooth 5.3 avanzato con un miglioramento del 50% del segnale per garantire una connessione più veloce e stabile entro un raggio di 10 metri.

42 Ore di Riproduzione: Le cuffie Bluetooth senza fili garantiscono 7 ore di riproduzione con una singola carica. Con una ricarica portatile fino a 42 ore, potrete ascoltare la vostra musica ovunque e in qualsiasi momento.

Ganci Auricolari Sportivi: Le ali in gomma morbida di nuova concezione supportano saldamente, sono adatte a tutti i tipi di orecchie, possono essere indossate anche le orecchie piccole, le dimensioni della testa in-ear sono molto ridotte, comode da indossare per lungo tempo.

Suono Stereo Unico: Gli auricolari wireless Bluetooth sono dotati di driver compositi da 13.4mm, driver ad alta fedeltà e un design stereo unico.

Impermeabilità IPX7: Cuffie wireless con tecnologia di rivestimento nano IPX7, che protegge gli auricolari dal sudore e dalla pioggia durante l’esercizio fisico o l’uso quotidiano, rendendoli ideali per il jogging, lo yoga, il ciclismo e l’arrampicata.

