Cuffie Bluetooth Sport, Auricolari Bluetooth 5.1 Cuffie Wireless con HD Microfoni, 24 Ore di Riproduzione, Cuffie Senza Fili IP6 Impermeabile, per Samsung iPhone Android

2022 Nuovi Auricolari Sport Cuffie Wireless Stereo Bluetooth Inizia il tuo viaggio in Cuffie Bluetooth

Gli auricolari stereo 3D ad alta definizione sono impermeabili, a basso consumo energetico, hanno un tocco intelligente e altre funzioni.

Tutti hanno un design ergonomico e sono la scelta migliore per gli amanti dello sport.

Forte compatibilità: I nostri auricolari wireless utilizzano Bluetooth 5.1 e sono compatibili con tutti i dispositivi abilitati Bluetooth.

Eccellente qualità del suono: Gli altoparlanti dinamici da 13 mm offrono un suono chiaro.

Dialogo vocale chiaro: Lo strato di isolamento acustico blocca il rumore ambientale il più possibile.

Tocco intelligente: Rispondere la chiamata e riagganciare o utilizzare altre funzioni.

Assicurati il tipo di misurazione nell’orecchio: Il design ergonomico riduce lo stress e aumenta il comfort.

Connessione istantanea: Una volta tolti dalla custodia di ricarica, si connetteranno automaticamente all’ultimo dispositivo associato.

★ Indicatori tecnici:

– Versione Bluetooth: V5.1

– Tecnologia di riduzione del rumore CVC 8.0.

– Distanza Bluetooth: 10 metri.

Tocca X 2: riproduci, metti in pausa, rispondi e termina la chiamata.

Tocca X 3: brano successivo/brano precedente

Tocca 2S: SIRI

Contenuto del pacco:

* 1 x paio di cuffie wireless

* 1 x cavo USB * 1 x custodia di ricarica

* 1 x manuale del prodotto

Nota: si consiglia di caricare l’auricolare prima di utilizzarlo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni dell’auricolare sulla confezione

【Qualità audio immersi va e impermeabile】 le cuffiette in ear hanno un driver audio in Gravere da 13 mm integrato, Il microfono incorporato con cancellazione del rumore CVC 8.0. Le cuffie in ear Bluetooth filtrano efficacemente il rumore esterno, riducono la perdita di qualità del suono e conservano più dettagli audio. La resistenza all’acqua IP6 assicura che gli cuffie Bluetooth sport funzionino bene anche in condizioni di sudore.【Design ergonomico e controllo tattile intelligente】 la superficie e l’angolo della parte in-ear degli auricolari in-ear sono stati ripetutamente lucidati e perfezionati per ottenere un equilibrio tra bellezza e comfort, garantendo una vestibilità comoda. Funzionamento multifunzionale con un solo pulsante, basta toccare le cuffie per riprodurre/mettere in pausa, cambiare brano, rispondere/terminare le chiamate.【Qualità del suono superiore e bassi potenti】 Cuffie Bluetooth utilizzano driver avanzati da 14 mm per fornire un suono bello e coinvolgente con bassi profondi, medi arrotondati e alti nitidi. Grazie all’esclusiva tecnologia BassUp, i bassi sono ulteriormente migliorati del 55%. Goditi musica dinamica e coinvolgente ovunque tu sia o più.【Compatibilità Universale&Servizio Online 24 Ore】Cuffie Senza Fili Bluetooth compatibili con la maggior parte dei lettori musicali Bluetooth, tra cui iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, Smartphone Android, PC e Mac. Se hai domande sul prodotto, ti risponderemo entro 24 ore. La soddisfazione del cliente è la nostra più grande motivazione. Spero che sarai immerso nel “mondo della musica” e ti godrai una musica piacevole

9,99 €