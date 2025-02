Cuffie Bluetooth Sport 2025: Auricolari Wireless Hi-Fi con Cancellazione del Rumore e Batteria da 48 Ore, Impermeabili IP7 per Running

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

【Bluetooth 5.3 e Facile Accoppiamento】Rulefiss 2025 Nuovo cuffie Bluetooth utilizzano il chipset Bluetooth 5.3 avanzato. Utilizzando gli auricolari Bluetooth si ottiene una velocità di trasmissione 3 volte superiore e una connettività più stabile, senza perdita di segnale o interruzioni della musica. Quando viene estratto dalla scatola di ricarica, si collega automaticamente al dispositivo precedentemente accoppiato e può raggiungere tutti i dispositivi abilitati Bluetooth a una distanza fino a 15 metri.

【Suono Coinvolgente】Gli cuffie wireless sport presentano un esclusivo stereo Hi-Fi e alti luminosi e nitidi per una migliore esperienza di ascolto della musica. Inoltre, Dentro il resistente corpo degli cuffiette, una coppia di driver da 13 mm riproduce bassi profondi, emettendo il suono Pure Bass che hai ascoltato nelle sale da concerto, negli stadi e negli studi di registrazione in tutto il mondo.

【Design con Gancio per Sport e IP7 Impermeabile】Gli 4g auricolari Bluetooth sport dispongono di un innovativo design con gancio che permette agli cuffie di sedersi nelle orecchie durante l’allenamento, senza preoccuparsi che gli auricolari da corsa cadano. Inoltre, Il design impermeabile con nano-rivestimento delle cuffie sport consente di praticare sport e attività all’aperto senza preoccuparsi di bagnarsi o sudare.

【Display a LED e 48 Ore di Riproduzione】Progettati con un display digitale a LED, gli cuffie senza fili sport consentono di capire l’energia residua della custodia di ricarica e lo stato di carica degli auricolari in tempo reale. Gli auricolare Bluetooth offrono 6 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 48 ore di riproduzione con la custodia di ricarica portatile. Non preoccupatevi della durata della batteria anche durante i viaggi più lunghi.

【Tocco Intelligente】Rulefiss i25 auricolari wireless sport con il miglior sistema touch, senza bisogno di passare per il telefono, facile da riprodurre/ mettere in pausa/ saltare la musica/ aumentare/diminuire il volume, rispondere/agganciare/rifiutare le chiamate o attivare l’assistente vocale toccando le cuffiette, più facile, più comodo e più efficace dei pulsanti fisici.