Cuffie Bluetooth Soundcore P40i: Cancellazione Rumore, 60H, IPX5

Soundcore by Anker P40i Cuffie Bluetooth Wireless con Cancellazione Rumore per Ogni Ambiente, Forti Bassi, Riproduzione 60H, Case e Supporto Telefono 2 in 1, IPX5, Carica Wireless, Bluetooth 5.3

Soundcore by Anker P40i: La tua Musica, La Tua Libertà

Scopri le cuffie Bluetooth Wireless Soundcore P40i, progettate per offrirti un’esperienza audio senza pari in ogni ambiente. Grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC), potrai immergerti nella tua musica senza distrazioni dall’esterno. Perfette per viaggi, lavoro o semplicemente per rilassarti, queste cuffie garantiscono un ascolto avvolgente.

Audio Potente e Bassi Intensi

Le cuffie P40i sono dotate di trasmettitori di 11mm e della tecnologia BassUp, per un’esperienza di ascolto vibrante e ricca di bassi profondi. Con un’autonomia straordinaria di 60 ore grazie alla custodia di ricarica, potrai goderti la tua musica per settimane intere senza pensieri.

Chiamate di Qualità Superiore

Non solo musica: le P40i vantano 6 microfoni avanzati e un algoritmo AI che ti assicurano chiamate chiare e nitide. Che tu sia in una videochiamata o in una conversazione, la tua voce risuonerà forte e chiara, senza interferenze.

Design Multifunzione e Resistenza

La custodia di ricarica non è solo un accessorio: si trasforma in un pratico supporto per telefono, permettendoti di guardare i tuoi video a mani libere. Infine, il grado di protezione IPX5 rende queste cuffie resistenti all’acqua, ideali per l’uso quotidiano anche in condizioni avverse.

Vantaggi Pratici:

Autonomia di 60 ore per ascoltare la musica senza interruzioni.

Design compatto che funge anche da supporto per smartphone, rendendo le tue esperienze multimediali più comode.

Non perdere l’occasione di rivoluzionare il tuo modo di ascoltare musica e comunicare. Acquista subito le cuffie P40i e vivi un’esperienza audio senza precedenti!