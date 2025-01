Cuffie Bluetooth QYCAITEK 5.3 con 40 Ore di Riproduzione, Display LED e Custodia Impermeabile IP7, Microfono per Smartphone e Tablet, Bianco

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 129,99 € - 17,99€

(as of Jan 20, 2025 14:38:54 UTC – Details)





Descrizione prodotto

50 ore di durata della batteria extra-lunga – Tempo sufficiente per ascoltare più di 500 canzoni: Gli auricolari wireless possono fornire fino a 8 ore di musica con una singola carica, o fino a 40 ore se utilizzati con la custodia di ricarica con display a LED (al 50%-60% del volume). Grazie alla potente ricarica rapida, una carica di 15 minuti consente una riproduzione musicale ininterrotta fino a 90 minuti. Dite addio all’ansia da basso consumo e godetevi la musica ininterrottamente in qualsiasi momento!

Nuova generazione di auricolari a forma di U – Esperienza di utilizzo senza pressione: Con un peso di soli 3,9 g ciascuno, l’innovativa struttura semiauricular a forma di U, il design a curve morbide e il rapporto scientifico di distribuzione del peso interno ed esterno di 65:35 rendono gli auricolari quasi perfetti in termini di vestibilità e stabilità. Rispetto agli auricolari full-in-ear, il utilizza il materiale TPU per ridurre la sensazione di afa del 50% e raddoppiare la freschezza.

Auricolari Bluetooth 5.3 a bassissima latenza 0.05S – Trasmissione dei dati audio senza perdite: Le cuffie aggiungono la tecnologia di accoppiamento flash Bluetooth sulla base dell’ultima versione di Bluetooth 5.3 per un accoppiamento rapido in pochi secondi. Rispetto alla versione precedente, il consumo energetico è ridotto del 20%, la stabilità del segnale è aumentata del 30% e la capacità anti-interferenza è aumentata del 25%. Assicuratevi che l’audio e la riproduzione siano sincronizzati per offrire un’esperienza di intrattenimento coinvolgente

Cuffie wireless con suono Hi-Fi di ultima generazione – Ascoltate tutti i dettagli: Il driver dinamico di grandi dimensioni da 13,2 mm consente di ottenere un’area di vibrazione più ampia e battiti più profondi, mentre il diaframma rigido e duro placcato in titanio offre prestazioni più pure sugli alti. Inoltre, le tre bande larghe e la sensibile risposta ai transienti offrono maggiori dettagli; una serie di parametri acustici è stata messa ha punto per ottenere una qualità sonora ottimale.

Auricolari con controllo tattile intelligente – I vostri comandi possono essere sempre soddisfatti: Dopo migliaia di esperimenti, la nuova generazione di chip intelligenti migliora l’accuratezza del pulsante a sfioramento del 18,5%, riducendo il verificarsi di falsi tocchi, ritardi nella risposta e guasti ai tasti. Una volta toccato, è possibile ottenere una risposta precisa per gestire facilmente la riproduzione/pausa.

Cuffie Bluetooth impermeabili IP7 – Un po’ di sudore? Non preoccupatevi: il grado di impermeabilità IP7 e il rivestimento antipolvere (*applicabile solo agli auricolari stessi, non alla custodia di ricarica) proteggono gli auricolari da danni causati da sudore e piccole gocce di pioggia, assicurando durata e longevità, sia che stiate andando all’aperto sia che stiate sudando in palestra, con la certezza che saranno sempre all’altezza del compito da svolgere!

Custodia di ricarica elegante e compatta – Semplice ma elegante: Il nuovo design della custodia di ricarica compatta presenta sia contorni lisci e arrotondati che bordi duri per una presa più confortevole. La porta di ricarica Type-C garantisce una ricarica più veloce e comoda. Inoltre, il display a doppio LED integrato consente di tenere sotto controllo l’energia rimanente nella custodia di ricarica e lo stato di carica degli auricolari in tempo reale.