Cuffie Bluetooth, Orecchini Bluetooth 5.3 con Stereo Hi-Fi Immersivo, Cuffie Wireless Mini Integrati 4 HD Mic, Cuffiette Bluetooth IP7 Impermeabili, Cuffie Senza Fili con LED 30 Ore, Bianco (2024)

Descrizione prodotto

Lascia i rumori fuori dalle tue conversazioni

Voci cristalline in chiamata e in tutti gli ambienti rumorosi annullando ogni rumore fastidioso

Perdersi nel suono dello studio

Le camere sonore appositamente progettate, rendono i bassi piu profondi, incisivi ed elastici

Ampia compatibilità

Compatibile con quasi tutti i dispositivi con Bluetooth

Connesso al Mondo Attorno a Te

Non ci sono restrizioni master-slave, puoi usarlo facilmente in modalità singola e binaurale

Design impermeabile per l’uso quotidiano

BD86 ti tiene sincronizzato, in qualsiasi attività e clima, per continuare senza interruzioni

1 ENC Noise Cancelling 2 Driver Dinamico Da 13mm 3 Compatibilità 4 Accoppiamento rapido 5 IP7 Impermeabile

Doppio Display a LED

Utilizzando una tecnologia di visualizzazione a LED unica, mostra accuratamente la carica rimanente degli auricolari destro e sinistro e della scatola di ricarica

Cosa c’è nella scatola?

Manuale d’usoCustodia di ricaricaCuffieCavo di ricarica USB-C veloce

Chiamate Ultra Nitide, Senza Rumori

Il rumore di fondo può essere ridotto fino al 98%, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica, nei giochi, negli audiolibri e nei podcast preferiti. Ciò è possibile grazie ad un sistema avanzato di elaborazione del segnale vocale, che rende la tua voce chiara e nitida

Scegli il Sound Che Vuoi Ascoltare

Ogni paio di cuffie ha due microfoni migliorati che offrono una chiara e nitida qualità delle chiamate, consentendoti di raccogliere e trasmettere meglio la tua voce durante le chiamate e garantendo che gli interlocutori possano sentirti in modo più chiaro

Come posso contattare il venditore? Per quanto tempo è disponibile il supporto clienti?

Clicca sulla pagina di ordine del prodotto, trova il tuo ID ordine, quindi clicca sul pulsante “Contattaci”. Successivamente, puoi inviare un’e-mail al venditore e riceverai una risposta entro 24 ore. 2 anni

Come misura preventiva, posso dirti come effettuare un ripristino?

1、Premi i tasti delle cuffie auricolari contemporaneamente cinque volte.

2、Quando le cuffie si illuminano di rosso fisso per un secondo, inseriscile nella custodia di ricarica.

3、Estraendo le cuffie dall’involucro, ricollegale al Bluetooth

Se le cuffie presentano un problema, come posso risolverlo?

Puoi contattare il venditore cliccando sul pulsante “Contatta” nella pagina dell’ordine e loro saranno in grado di risolvere qualsiasi problema relativo alle cuffie per te.

Si possono utilizzare in acqua mentre si nuota?

La descrizione del prodotto parla di sudore e pioggia. Non credo si possano usare in acqua. Ottima per lo sport, ma non in acqua

I comandi sono touch o sono pulsanti a pressione?

Controlli touch intelligenti

2024 Nuova Tecnologia Bluetooth 5.3: Cuffie bluetooth sono dotate di un chip Bluetooth 5.3, il raggio di trasmissione del Bluetooth può raggiungere i 15 metri di distanza. Il microfono ENC ad alta definizione incorporato garantisce la qualità delle chiamate e una trasmissione stabile. Auricolari wireless consente di sperimentare una velocità di connessione più elevata, musica più chiara e chiamate più fluide

Ascolta Come se Fossi Dentro la Scena: Auricolare bluetooth utilizzano Driver dinamico a diaframma titanizzato composito da 14.2mm. In caso di compressione della traccia musicale originale, gli elementi ad alta frequenza che rendono il brano ricco di dettagli vanno perduti. Cuffie la tecnologia digital sound enhancement engine ripristina tali elementi per un audio di alta qualità ancora più vicino alla registrazione originale. Lasciarti perdersi nel suono dello studio

Comfort Personalizzato e IP7 Impermeabile: Abbiamo riprogettato le auricolari per essere il 15% più piccoli di, per adattarsi perfettamente al comfort dell’orecchio. La tecnologia avanzata wind flow aiuta a ridurre la pressione del condotto uditivo e riduce al minimo il rumore, per darti comfort e nitidezza del suono. L’cuffie bluetooth sport BD86 è dotato di un nano rivestimento liscio ed è per proteggere dal sudore e dalla pioggia. Per goderti la musica ovunque e in qualsiasi momento

Tutto il Giorno Immerso Nella Tua Musica: Cuffie true wireless Con una durata della batteria migliorata, ti offrono finoa 6 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 24 ore con la custodia di ricarica, non dovrai cosl preoccuparti di rimanere senza energia. Immergiti nella tua musica. Cuffiette wireless utilizzano l’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza residua negli cuffiette sinistra e destra e nella custodia di ricarica

Connesso Al Mondo Attorno a Te: Auricolare bluetooth tecnologia di abbinamento one-touch, dopo che il primo accoppiamento ha avuto esito positivo, togliendo gli auricolare dalla custodia di ricarica, si accenderanno e si accoppieranno automaticamente. Il nuovissimo driver ad anello ti permette di sentire i suoni circostanti rimanendo connesso. Cuffie in ear può essere collegato a una varietà di dispositivi abilitati Bluetooth, tra cui IOS, Android, pc, tavoletta e computer portatile