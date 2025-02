Cuffie Bluetooth In-Ear HiFi con Bassi Potenti e Microfono a Cancellazione di Rumore – Modello Impermeabile IP7 con Tecnologia Bluetooth 5.3

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.



Prezzo: 121,13€

(as of Feb 03, 2025 00:40:35 UTC – Details)





Dal marchio

Design elegante e innovativo

La combinazione di tecnologia innovativa e design unico crea un’esperienza musicale unica per voi.

Tukio si impegna a fornire ai consumatori apparecchiature audio Bluetooth di alta qualità e dal costo contenuto.

Missione del marchio

Pur concentrandoci sulla funzionalità, ci sforziamo di trasformare ogni prodotto in una squisita opera d’arte, permettendo agli amanti della musica e agli sportivi di tutto il mondo di riscoprire la gioia della musica e dello sport.

[40 ore di riproduzione e ricarica rapida USB-C]: Godetevi fino a 7 ore di riproduzione con una singola carica delle cuffie wireless bluetooth o fino a 40 ore di riproduzione con la custodia di ricarica.L’indicatore LED mostra esattamente la quantità di energia rimasta nella custodia di ricarica. Utilizzando il cavo USB-C, le auricolare bluetooth possono ascoltare fino a un’ora di musica in soli 15 minuti di ricarica.

[Suono stereo ad alta fedeltà e chiamate chiare]: Le auricolari bluetooth sono dotate di driver a bobina mobile da 13,4 mm e 3 diaframmi compositi con il 43% di bassi in più per un suono stereo ad alta fedeltà. Le cuffie wireless sono dotate di 4 microfoni HD e della tecnologia CVC8.0 Ambient Noise Cancellation (ENC) che riduce il rumore di fondo dell’85%, garantendo chiamate chiare anche in ambienti rumorosi.

[Impermeabilità IP7, controlli touch e ampia compatibilità]: Grazie alla tecnologia di rivestimento impermeabile IP7, le cuffie bluetooth sport sono ideali per lo sport, in quanto sono in grado di resistere agli schizzi quotidiani, al sudore e alla pioggia. Le cuffiette sono dotate di comandi touch sensibili per un utilizzo facile e confortevole. Le auricolari sono compatibili con quasi tutti i dispositivi Bluetooth, compresi i telefoni cellulari IOS/Android, i computer e altro ancora.

[Bluetooth 5.3 e accoppiamento in un solo passaggio]: Le cuffiette bluetooth sono dotate della nuova tecnologia Bluetooth 5.3 che garantisce trasmissioni più stabili, maggiore velocità di trasmissione e minore perdita di segnale audio, offrendo un’esperienza di ascolto stabile e a bassa latenza in un raggio di 15 metri. Dopo il primo accoppiamento, è sufficiente rimuovere le auricolari wireless dalla custodia di ricarica per collegarle automaticamente al telefono cellulare.

[Design mini ed ergonomico]: Realizzate con nanomateriali ultraleggeri (ogni cuffia pesa solo 3,9 grammi) e un’elegante mini custodia di ricarica (che pesa solo 33 grammi), queste cuffie sono leggere e facili da trasportare. Il design ergonomico delle cuffie bluetooth è caratterizzato da un design semi-in-ear, che le fa aderire perfettamente all’orecchio e si adatta alla maggior parte dei canali uditivi, assicurando che siano comode da indossare per lunghi periodi di tempo e che non cadano.