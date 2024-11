Cuffie Bluetooth HiFi Stereo 2024: 50 Ore di Autonomia, Mic Noise Cancelling e Design Impermeabile IP7

Price: 129,99€ - 21,99€

(as of Nov 20, 2024 07:21:09 UTC – Details)





Descrizione prodotto

Bluetooth 2024 e Duale Confece: Gli auricolari Bluetooth adottano la tecnologia Bluetooth 2024 e supportano i profili HID, HFP, A2DP e AVRCP, offrendo una portata di 15 metri e una latenza di 55 MS che consente di mantenere sincronizzati giochi e film. Gli auricolari Bluetooth sono dotati di una configurazione a doppio canale, che consente loro di funzionare come coppia per un ricco stereo o singolarmente, permettendo a ciascun auricolare di collegarsi a dispositivi separati. Inoltre, è possibile controllare gli auricolari per eseguire funzioni attraverso il tocco.

Stereo Hi-Fi e 4 microfoni ENC: Gli auricolari wireless sono dotati di driver dinamici a triplo strato con bobina da 13 mm e diaframma in polimero, che consentono di ottenere bassi sufficientemente forti e di collegarsi naturalmente alle frequenze medie e alte, supportando la tecnologia di codifica audio AAC/SBC e la tecnologia Qualcomm aptX Adattive Audio. Gli auricolari con cancellazione del rumore adottano un design a 4 microfoni e la tecnologia di cancellazione del rumore ENC che capta la voce con precisione e blocca l’80% del rumore di fondo, offrendo un’esperienza di chiamata cristallina.

50H di autonomia e accoppiamento in un solo passaggio: Gli auricolari wireless sono dotati di protezione OVP e di ricarica rapida USB-C, che consentono un utilizzo fino a 8 ore con una ricarica di 1,5 ore. La custodia di ricarica in dotazione consente di effettuare altre 5 ricariche, per un’autonomia totale di 50 ore. Inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti consente di ottenere 2 ore di riproduzione. Una volta collegati inizialmente, gli auricolari wireless si collegano automaticamente al dispositivo all’apertura della custodia di ricarica, in modo più rapido e comodo.

Peso piuma e impermeabilità IP7: Le cuffie wireless, che pesano solo 3 grammi, sono dotate di tre misure di cuscinetti in silicone morbido. Caratterizzati da un design ergonomico, questi auricolari offrono una vestibilità salda e creano una tenuta perfetta, garantendo un suono cristallino. Le cuffie sportive impermeabili sono dotate di un nano-rivestimento IP7 che protegge efficacemente i componenti interni da schizzi, sudore e pioggia. Ampiamente utilizzate per la corsa, l’esercizio fisico, il lavoro, i viaggi e le attività all’aperto.

Display LED e compatibilità universale: Il doppio display LED nascosto mostra con precisione la percentuale digitale dell’energia rimanente nella custodia di ricarica. La custodia di ricarica visualizza lo stato di carica degli auricolari, con ogni griglia che rappresenta il 25% della capacità della batteria. Inoltre, l’indicatore luminoso circolare intorno a ciascun auricolare mostra lo stato di connessione e accoppiamento. Gli auricolari Bluetooth sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, come i dispositivi con sistema operativo iOS 9.0 e Android 5.0 o superiore.