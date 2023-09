Cuffie Bluetooth, FAMOO Auricolari Bluetooth 5.3 con Display a LED, Impermeabili IPX8, Mini Auricolari Wireless con Doppio Mic con Bassi Potenti, 42 ore di Riproduzione, Cuffie Bluetooth Sport Running

Audio stereo di alta qualità e chiamate HD: Il driver integrato da 10 mm aumenta i bassi del 43%. Dotato di 4 microfoni e algoritmo ENC può ridurre il rumore durante le chiamate del 55% per immergerti in un suono eccezionale.Design ergonomico dei padiglioni auricolari: Le cuffie wireless possono essere spostate o lasciate cadere difficilmente, poiché le alette distribuiscono la pressione garantendo al contempo un comfort ottimale. Fornito con 2 taglie di pinne e tappi per orecchio, S, M, L, scegliere la taglia più adatta e adattarsi.di riproduzione di 32 ore e luce LED: la porta di ricarica rapida Type-C richiede solo 1,5 ore per caricare completamente le cuffie Bluetooth in ear auricolari. Un pratico indicatore di batteria a LED sull’alloggiamento mostra quanta energia rimane l’auricolare.Impermeabile secondo IPX8: Queste cuffie Bluetooth sono dotate di tecnologia di rivestimento IPX8 Nano che protegge i componenti interni da liquidi e gocce di pioggia e garantisce una maggiore . Ideale per sport e viaggi.

49,99€ – 22,99 €