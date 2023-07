Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth Rossetto con Microfono Integrato, auricolari wireless bluetooth senza fili, Controllo Touch, Tempo di Standby 90 giorni, Custodia di Ricarica USB, Stereo HiFi

Design dall’aspetto unico Il design di questo auricolare Bluetooth è ispirato all’aspetto del rossetto femminile. Ribalta la tradizionale forma degli auricolari. Il design tridimensionale del rossetto è abbinato a un tocco setoso. L’aspetto alla moda e la meravigliosa esperienza di ascolto portano un doppio godimento della vista e dell’udito. Bluetooth 5.3 Una nuova generazione di tecnologia Bluetooth 5.3 fornisce una connessione wireless stabile a bassa latenza per un suono di alta qualità. Il microfono integrato di alta qualità rende più facile parlare e ascoltare, quasi senza rumore durante le chiamate. Inoltre, basta estrarre gli auricolari dal vano di ricarica, e si collegheranno automaticamente al Bluetooth del cellulare, evitando noiose operazioni e risparmiando tempo di attesa. Tempo di standby di 90 giorni Batteria al litio integrata di grande capacità, ricarica rapida e lunga durata della batteria. Ciascun auricolare può essere utilizzato per 5 ore con una singola carica, per un totale di 25 ore di riproduzione con la custodia di ricarica.

🎶【Bluetooth 5.3】 Una nuova generazione di tecnologia Bluetooth 5.3 fornisce una connessione wireless stabile a bassa latenza per un suono di alta qualità. Il microfono integrato di alta qualità rende più facile parlare e ascoltare, quasi senza rumore durante le chiamate. Inoltre, basta estrarre gli auricolari dal vano di ricarica, e si collegheranno automaticamente al Bluetooth del cellulare, evitando noiose operazioni e risparmiando tempo di attesa.🔋【Tempo di standby di 90 giorni】 Batteria al litio integrata di grande capacità, ricarica rapida e lunga durata della batteria. Ciascun auricolare può essere utilizzato per 5 ore con una singola carica, per un totale di 25 ore di riproduzione con la custodia di ricarica.👆【Design ergonomico e Smart Touch】 Durante l’uso, puoi controllare gli auricolari toccandoli, come accendere/spegnere e cambiare musica, regolazione del volume, chiamate, ecc., senza doverli regolare tramite il telefono. Abbiamo effettuato migliaia di test ergonomici, lucidando accuratamente ogni dettaglio per adattarlo meglio al tuo orecchio e rendere migliore l’esperienza di utilizzo. Un singolo auricolare pesa solo 7 g, che è compatto e leggero, il che lo rende più comodo da trasportare.🎁【Scelta eccellente per fare regali】 Il design dall’aspetto elegante e alla moda, il design della confezione semplice e d’atmosfera, è la scelta perfetta per fare regali! Puoi regalarlo al tuo amante, famiglia, amici… Forniamo una garanzia di 12 mesi, se hai domande sul prodotto, non esitare a contattare il nostro servizio clienti, risponderemo al tuo messaggio entro 12 ore.

€22,79