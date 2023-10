Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth con 4 Mic, Cuffie Wireless Bluetooth 5.3 Cuffie Senza Fili IP6 Impermeabili, Cuffiette Bluetooth Sport ENC Cancellazione Rumore, LED Display digitali/42H Bianco

Descrizione prodotto

【4 microfoni e chiamate in HD】 Le cuffie wireless G11pro adottano un design a 4 microfoni e la tecnologia di riduzione del rumore ENC. È in grado di sopprimere il 90% dei rumori di sottofondo fastidiosi nell’ambiente di chiamata, offrendo un suono equilibrato e naturale, che consente di captare e trasmettere meglio la voce durante le chiamate, assicurando che l’interlocutore possa sentirvi più chiaramente.

【Qualità del suono HD appassionata】 Gli Cuffie Bluetooth G11pro adottano un design stereo unico e driver dinamici da 13 mm, in grado di produrre un suono potente con il 33% di bassi in più, di restituire un suono vivido e dettagliato e di portare una vera festa dell’audio alle vostre orecchie.Gli auricolari hanno un peso di soli 2g e sono completamente comodi da indossare.

【Leggeri e confortevoli】Gli kuaguo Auricolari True Wireless dalle dimensioni ridotte pesano solo 3 g, ovvero il 30% più leggeri rispetto agli auricolari standard. Progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio, hanno una vestibilità stabile e confortevole nelle tue orecchie, assicurandoti una sensazione di leggerezza che ti permette di apprezzare più intensamente la musica.

【Cuffie Auricolari senza fili Mini Pods】 Apre un nuovo mondo dell’audio, 4 microfoni con riduzione del rumore ENC ad alta definizione, qualità del suono ad alta definizione appassionata, display LED a doppia batteria, comfort senza pari e connessione con un solo clic a telefoni cellulari e notebook. Lo smart touch ergonomico consente di immergersi maggiormente nel lavoro, nel pendolarismo, nella guida, nell’ascolto di podcast (apprendimento), nell’esercizio fisico e nei giochi.