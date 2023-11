Cuffie Bluetooth Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless Stereo HiFi con 4 HD Mic 48Ore Mini Cuffie Senza Fili IP7 Impermeabili Ultra Leggero in Ear Cuffiette Bluetooth Cancellazione Rumore per iOS Android

Descrizione prodotto

L’auricolare Bluetooth TONOMO ripristina davvero i dettagli della musica.

Per 10 anni, TONOMO ha lavorato duramente per progettare il futuro dell’audio. L’incessante ricerca di una qualità del suono superiore crea un’esperienza sonora unica.

Prestiamo attenzione ai dettagli e ti offriamo solo la musica più autentica. Goditi il ​​regno della musica dal vivo e ascolta il ritmo dei bellissimi suoni nelle tue orecchie.

Caratteristiche:

Grandi driver in grafene da 14 mm – Qualità del suono HIFI coinvolgente

Tecnologia di cancellazione del rumore ENC – Cancellazione del rumore

Microfono con cancellazione del rumore CVC8.0 – Sperimenta chiamate chiare

42 ore di utilizzo – Porta di ricarica super veloce di tipo C

Smart Touch: Controllo completo senza telefono

IPX7 waterproof – Non ha paura dell’uso in ambienti difficili

Pacchetto 1 x cuffie Bluetooth PT200 1 x cavo di ricarica di tipo C 1 x custodia di ricarica 1 x manuale utente

Bluetooth 5.3

Apri il coperchio della custodia di ricarica e l’auricolare si collegherà automaticamente al dispositivo Bluetooth accoppiato. Bluetooth 5.3 crea una connessione indistruttibile.

Stereo immersivo

Dotato di vivaci driver audio in grafene da 14 mm per un’incredibile qualità del suono e alti nitidi. Puoi ascoltare la musica ovunque per un’esperienza di ascolto ultra realistica.

ENC Modalità Avanzata

La modalità ANC standard viene attivata automaticamente. ENC Advanced Mode può essere attivato manualmente con soli quattro tocchi sull’orecchio sinistro;

Chiamata ultra chiara CVC8.0

Il microfono adotta la tecnologia di isolamento per la riduzione del rumore CVC8.0 e ogni auricolare è dotato di due microfoni, che consentono di utilizzare chiamate ultra chiare

42 ore di durata della batteria

Gli auricolari possono essere utilizzati per 6 ore di durata della batteria quando sono completamente carichi e possono essere estesi fino a 42 ore con la custodia di ricarica

Progettazione in forma di sicurezza

Assicurati che si adattino alle tue orecchie e non preoccuparti che non si stacchino facilmente durante l’esercizio.Non sentirai la presenza delle cuffie

【Tecnologia Cuffie Bluetooth 5.3】Cuffie Bluetooth senza fili con chipset professionale, dotate della più recente tecnologia Bluetooth 5.3. Garantisce una connessione più stabile, una minore latenza, un minore consumo energetico durante la trasmissione dei dati e una maggiore distanza di trasmissione. Trasmette una codifica audio lossless di alta qualità, supporta la connessione simultanea delle cuffie destra e sinistra e può essere utilizzata in modo indipendente.

【42 Ore di Riproduzione batteria 】Cuffiette bluetooth Una custodia di ricarica con Cavo di ricarica USB C, per caricare completamente la custodia ricaricabile occorrono solo 1.5 ore utilizzando il cavo a ricarica. Gli cuffie offrono 6-8 ore di musica, la custodia di ricarica portatile può fornirti ulteriori 30 ore riproduzione. La riproduzione audio dura tutto il giorno, quindi la musica è sempre con te.

【IPX7 Impermeabile e Design Ergonomico】Auricolari Bluetooth Senza Fili sono dotate di tecnologia impermeabile IPX6 nano-rivestita, può proteggere gli auricolari bluetooth dal sudore e dalla pioggia durante l’esercizio fisico intenso o l’uso quotidiano. Le cuffie con microfono sono progettate ergonomicamente per adattarsi perfettamente ai contorni interni dell’orecchio. Garantiscono il comfort delle orecchie durante l’uso e non si staccano facilmente.

【Touch Control e Pairing Automatico】è possibile controllare facilmente musica e telefoni tramite il pannello touch multifunzione degli cuffie wireless. Riproduci/Metti in pausa la musica, Regolare il volume, Rispond.

19,99 €