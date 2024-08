Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Stereo Hi-Fi con 4 ENC Microfono, 40 Ore di Durata, Cuffiette Bluetooth con Cancellazione Rumore con Display LED, Controllo a Tocco, Cuffie Impermeabili IPX7 Senza Fili, Nero.

99,99€ - 21,99€

(as of Aug 15, 2024 20:00:02 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

1 Driver Dinamico Da 13.4mm 2 Cuffie Ultra Leggere 3 IPX7 Impermeabile 4 Lunga Durata In Standby

Tecnologia di Connessione Bluetooth 5.3

Auricolari Bluetooth con tecnologia 5.3, supporta HSP, HFP, A2DP, AVRCP, connessione più stabile, trasmissione dati più stabile.

Qualità Del Suono Eccezionale

La messa a punto professionale mantiene un dettaglio sonoro più realistico, per offrirvi un’esperienza musicale coinvolgente.

Nuova Tecnologia Bluetooth 5.3: Cuffie wireless W23 sono state aggiornate con la più recente tecnologia Bluetooth 5.3, che offre una connessione wireless più stabile con meno interruzioni e ritardi del segnale e migliora l’efficienza della trasmissione dei dati rispetto alla versione precedente, con una conseguente trasmissione più rapida e precisa dei segnali audio.Dopo la prima connessione, si collegheranno automaticamente al dispositivo senza bisogno di operazioni manuali da parte dell’utente.

Qualità Audio Hi-Fi e Cancellazione del Rumore ENC:Cuffie Bluetooth supportano diversi formati di decodifica audio, come AAC, SBC e così via, al fine di fornire una trasmissione audio di qualità superiore e di ripristinare i dettagli e la stratificazione della musica.Cuffie riducono l’interferenza dei rumori esterni grazie alla tecnologia di cancellazione passiva del rumore, consentendo agli utenti di godere di un’esperienza musicale pura anche in ambienti rumorosi.

Display a LED e Lunga Durata della Batteria: L’auricolare Bluetooth è dotato di un display LED in grado di visualizzare l’alimentazione e lo stato di carica dell’auricolare, consentendo agli utenti di comprenderne l’utilizzo in qualsiasi momento.Cuffie wireless bluetooth si ricaricano in appena un’ora grazie alla ricarica rapida USB-C, con un tempo di utilizzo singolo di 7 ore e una durata totale della batteria fino a 40 ore se utilizzate con la custodia di ricarica.

Comodo da Indossare e Ampiamente Compatibile: Cuffiette bluetoothsono progettate in modo ergonomico per garantire che le cuffie si adattino perfettamente all’orecchio dell’utente, riducendo al contempo il disagio derivante da un uso prolungato. Cuffie senza fili supportano un’ampia gamma di dispositivi da collegare, tra cui telefoni cellulari, computer, tablet e così via, sia che si tratti di Android o iOS, possono essere facilmente collegate e accoppiate.

Controllo Touch e Impermeabilità IPX7: è possibile controllare la riproduzione, la pausa, il cambio di brani, la risposta alle chiamate, la chiamata dell’assistente vocale e altre funzioni delle auricolare bluetooth tramite tocco, senza l’utilizzo frequente di telefoni cellulari o altri dispositivi. Auricolari wireless utilizzano tecnologie e materiali di tenuta speciali per garantire impermeabilità, resistenza alla pioggia e al sudore.

Servizio Post Vendita: Offriamo 30 giorni di rimborso e 24 ore di garanzia del servizio clienti. Se avete domande sul prodotto, non esitate a contattarci. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai consumatori un’assistenza post-vendita completa e conveniente.