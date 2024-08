Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 per iOS e Android, 56 Ore di Riproduzione, Stereo Hi-Fi Cuffie Antirumore con 4 Microfoni HD, Display a LED e Controllo a Tasto IP7, Impermeabili Cuffie Wireless, Nero

21,99€ - 20,89€

1 Suono Stereo Hi-Fi 2 56 ore di riproduzione 3 Riduzione del rumore ENC 4 Impermeabilità IP7

Aggiornata Tecnologia Bluetooth 5.3 del 2024

supporta più protocolli Bluetooth, tra cui HFP, HSP, A2DP e AVRCP. Rispetto al Bluetooth 5.2, la stabilità della connessione è aumentata del 60% e il consumo energetico è ridotto del 30%.

Goditi la musica nel tuo tempo libero

Ecco un’esperienza di connessione senza interruzioni e libertà con le

cuffie wireless X12pro, Tutto dalle nostre cuffie true wireless.

【Aggiornamento completo】Tecnologia Bluetooth 5.3 del 2024 e accoppiamento rapido: Questi cuffie wireless sono dotati dell’ultima tecnologia Bluetooth 5.3, supportano vari protocolli Bluetooth come HFP, HSP, A2DP e AVRCP. Rispetto al Bluetooth 5.2, la stabilità della connessione è migliorata del 60% e il consumo energetico è ridotto del 30%. Con un solo tocco, è possibile realizzare un accoppiamento rapido, eliminando completamente i problemi di interruzione del segnale.

Audio immersivo Hi-Fi e riduzione del rumore ENC: queste cuffie antirumore sono dotati di unità driver in grafene da 13,2 mm, combinata con decoder ad alta risoluzione e tecnologia di codifica audio AAC/SBC, offrendo bassi profondi e potenti e medi ricchi e dettagliati, per un’esperienza musicale Hi-Fi di alta qualità. La tecnologia avanzata di riduzione del rumore ENC riduce efficacemente fino all’80% dei rumori di fondo. Ogni cuffie è dotato di 2 microfoni ENC ad alte prestazioni integrati, per una chiarezza vocale impeccabile durante le chiamate.

Autonomia ultra-lunga di 56 ore e display a LED intelligente: Questi cuffie bluetooth sono dotati di un display digitale a LED intelligente, che consente di monitorare in tempo reale la carica residua e di dire addio all’ansia da batteria. Una singola carica offre fino a 8 ore di riproduzione, e con la custodia di ricarica, l’autonomia totale raggiunge le 56 ore. La tecnologia di ricarica rapida USB-C permette di caricare completamente gli auricolari wireless in soli 1,5 ore, permettendovi di tornare rapidamente al mondo della musica senza lunghe attese.

Controllo touch intelligente e ampia compatibilità: Gli auricolari bluetooth possono connettersi facilmente a vari dispositivi Bluetooth, inclusi iOS e Android. Basta un tocco sugli cuffie senza filo per controllare facilmente la riproduzione dei media e le chiamate, senza bisogno di dipendere dal telefono. Cambiare traccia, riprodurre o mettere in pausa la musica è tutto a portata di mano.

Massimo comfort e resistenza all’acqua IPX7: Gli cuffie wireless bluetooth sono stati sottoposti a migliaia di test di usura, e il design ergonomico offre un’esperienza di utilizzo quasi impercettibile. I gommini in silicone di alta qualità sono sicuri e confortevoli, si adattano perfettamente alle orecchie e non causano disagio anche dopo un uso prolungato. Gli auricolari bluetooth utilizzano la tecnologia del rivestimento nano, resistendo all’acqua e al sudore quotidiani, permettendovi di godere liberamente della vostra musica.

Rimborso di 30 giorni e sostituzione gratuita: il tuo acquisto viene fornito con resi senza preoccupazioni di 30 giorni e garanzia di 12 mesi, la soddisfazione del cliente è la nostra massima priorità, se hai domande, non esitare a contattarci, siamo disponibili 24 ore su 24 ore di servizio clienti online.