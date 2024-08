Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Infrarossi Senza Fili, 5-7 ore per tre volte, Cuffiette Hi-Fi Senza Fili, Auricolare Insonorizzati CVC Cancellazione Rumore Senza Fili per iOS, Samsung, Huawei, Xiaomi, Android.

20,99€ - 11,99€

Descrizione prodotto

Cervanta Cuffie Bluetooth,Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,Cuffiette Senza Fili,Auricolare in Ear Insonorizzate Senza Filo

Suono Hi-Fi e 5-7 h per tre volte di Riproduzione: Con driver da 13mm, queste cuffie Bluetooth danno alti chiari e bassi profondi. Grazie alla tecnologia CVC, riducono l’85% del rumore. 21 ore di prestazioni costanti in viaggio, lavoro o relax.

Design Ergonomico e Leggero: Con 3 dimensioni di tappi in silicone morbido, queste auricolari bluetooth offrono una calzata personalizzata. Pesando solo 3,8g, garantiscono comfort per un uso prolungato. Realizzati con nanomateriali ultraleggeri, le cuffiette Bluetooth resistono al sudore e alla pioggia, ideali per l’uso quotidiano come camminare, correre e fare esercizio.

Connessione Bluetooth 5.3 Stabile e Accoppiamento Automatico: Grazie all’ultima tecnologia Bluetooth 5.3, queste cuffie wireless offrono una connessione stabile e una trasmissione rapida fino a 15 metri di distanza. Basta aprire la custodia di ricarica, estrarre le cuffie e si sincronizzeranno subito con il tuo dispositivo.

Ricarica Veloce e Display LED in Tempo Reale: La luce LED della custodia mostra lo stato di carica di entrambi. In 1,5 ore, le tue cuffie wireless sono pronte per 7 ore di utilizzo.

Controllo Touch Sensibile & Compatibilità Universale: Tocca le cuffie per chiamare, mettere in pausa, cambiare brano, regolare il volume o attivare Siri. Grazie alla loro ampia compatibilità, si collegano facilmente a qualsiasi dispositivo Bluetooth, come telefoni, tablet, PC, e TV.