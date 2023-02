Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Cuffie Wireless con Hi Fi Stereo Cancellazione Rumore HD Mic, Cuffiette Bluetooth In Ear IP7 Impermeabili Controllo Touch Auricolari Wireless 40 Ore, USB-C

Dal marchio

Chi siamo noi?

zakotu è un marchio specializzato in auricolari wireless bluetooth. Perché siamo molto concentrati, quindi siamo professionisti sugli auricolari wireless.

Cosa rende unici i nostri prodotti?

Le cuffie Bluetooth zakotu sono le prime a utilizzare la tecnologia Bluetooth 5.3 per offrirti una nuova esperienza.

Che problema stiamo risolvendo?

Ci impegniamo a fornire ai consumatori prodotti alla moda, di alta qualità e convenienti.

2022 Bluetooth 5.3 Tecnologia e Accoppiamento Automatico: L’auricolare Bluetooth utilizza una versione aggiornata del chipset Bluetooth V5.3. Rispetto alla tecnologia Bluetooth 5.2, Bluetooth 5.3 velocità di trasferimento è raddoppiata, la connessione è più stabile, abbinamento più veloce e chiamate più fluide. Una volta presi fuori dalla custodia di ricarica, gli auricolare bluetooth si accenderanno e si riconnetteranno automaticamente all’ultimo dispositivo a cui sono connessi, senza attesa.

Stereo Hi Fi e CVC 8.0 Riduzione del Rumore: Cuffie senza fili utilizza un altoparlante dinamico da 13mm, aggiungono un design a diaframma composito, per evitare la distorsione del suono e garantire bassi potenti e chiarezza stereo ad alta fedeltà. Ogni cuffie bluetooth senza fili con con ENC tecnologia di riduzione del rumore e HD Microfono, che consente di raccogliere e trasmettere meglio il suono durante la chiamata, assicurando che l’altra persona ti senta più chiaramente.

40 Ore e Doppio Display a Led: Le cuffie wireless in ear possono essere utilizzate per 6-8 ore con una carica di 1 ora. La custodia di ricarica fornisce un totale di 4 ricariche per circa 40 ore di riproduzione totale. Scatola auricolari senza fili dotato di cavo di ricarica rapida di tipo C, può essere caricata completamente in appena 1.5 ora. Il design del display digitale a doppio LED può riflettere l’avanzamento della carica dell’auricolare e la carica residua della scatola di ricarica.

IP7 Impermeabile e Design Ergonomico: la tecnologia IP7 Impermeabile protegge efficacemente bluetooth cuffie in ear da eventuali danni causati dal sudore e dalla pioggia per garantirne la vita utile. L’aspetto è spray lucido al 100%, crea un tocco delicato e un aspetto squisito. Inoltre, bluetooth auricolari senza fili sono progettati con design ergonomico, si adatta facilmente e interamente all’orecchio, anche se lo indossi per molto tempo, non ti sentirai a disagio.

Controllo Touch Intelligente: Cuffiette wireless adotta la tecnologia touch avanzata, che può facilmente riprodurre o pausa la musica, passare al brano precedente/successivo, mettere rispondere o riagganciare alle chiamate, attivare l’assistente vocale con facilità etc. Libera davvero le tue mani, che ti consente di eseguire una serie di comandi touch senza utilizzare il telefono. Per istruzioni dettagliate sull’uso degli auricolari in ear, è possibile controllare il manuale o le immagini A+.