Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Cuffie Wireless con HD Mic Stereo, 2023 Cuffie Senza Fili IP7 Impermeabile, Cuffiette Bluetooth Cancellazione Rumore Auricolari Wireless In Ear LED/USB-C

Ordtop è specializzato nella produzione di dispositivi audio elettronici di alta qualità per gli amanti dello sport e della musica musicale. Con innovazione, esperienza e analisi dell’ascolto rivoluzionario, creiamo prodotti che rivoluzionano le aspettative della qualità audio. Gli ordini portano emozioni e passione per la musica agli amanti della musica in tutto il mondo e li permettono.

Stereo HiFi e Chiamate Chiare: Cuffie wireless utilizzano altoparlanti professionali da 13 mm, aggiungono un design a diaframma composito, offrono un fantastico suono coinvolgente con bassi profondi, medi pastosi e alti nitidi. può captare la tua voce con maggiore precisione anche in un ambiente affollato. Auricolare bluetooth con doppio microfono crea un suono avvolgente e calibrato sul tuo orecchio, ti fa immergere nella tua musica e nei tuoi film preferiti.

40 Ore di Riproduzione e Doppio Display a LED: Progettati con un display digitale a LED, gli cuffie senza fili consentono di capire l’energia residua della custodia di ricarica e lo stato di carica degli auricolari in tempo reale. Gli auricolari wireless offrono 8 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 40 ore di riproduzione con la custodia di ricarica portatile. Non preoccupatevi della durata della batteria anche durante i viaggi più lunghi.

Controllo Touch e Mini Design: Cuffie in ear adotta la tecnologia touch avanzata, vi offre È possibile alzare/abbassare il volume, passare alla canzone precedente/successiva, rispondere/rifiutare il telefono, attivare siricambiare canzone e attivare l’assistente vocale senza utilizzare il telefono stesso. Gli auricolari sport sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie e pesano solo 3.8g ciascuno. la custodia di ricarica è piccola, solo 40g e può essere facilmente riposta in tasca.

Design Ergonomico e Impermeabilità IP7: Cuffie Bluetooth Sport sono ergonomiche e dotate di 3 tappi(S/M/L) in silicone, I cuscinetti sono comodissimi, e tengono ben fermi gli i13, progettati per diverse forme di orecchio per garantire una comoda vestibilità. Le auricolari bluetooth sport hanno un design impermeabile IP7, la tecnologia impermeabile protegge efficacemente cuffie in ear da eventuali danni causati dal sudore e dalla pioggia per garantirne la vita utile.

