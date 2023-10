Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Cuffie Wireless Bluetooth con Bassi Potenziati, 36H Nuovo Cuffiette Bluetooth in Ear con HD Microfono Display LED, IP7 Impermeabile Cuffie Senza fili, Nero

Dal marchio

xinwld è un marchio specializzato in cuffie wireless Bluetooth. La nostra visione è quella di offrire cuffie di alta qualità per permettere a tutti di godere facilmente della meravigliosa musica. Come un marchio giovane e dinamico, xinwld continua a cercare nuove tecnologie e innovazioni di prodotto. Ci impegniamo a diventare un marchio di cuffie degno di fiducia e di riferimento per i nostri utenti.

Mini Ultra Leggero e Sicurezza Fit: Gli auricolari wireless sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie e pesano solo 4g ciascuno. La custodia di ricarica è piccola, solo 33.7g e può essere facilmente riposta in tasca. Ideale per sport, corsa, yoga, esercizi, palestra, viaggi, ecc. Inoltre, Le nostre cuffie bluetoth sport vengono forniti con 3 paia di gommini di ricambio in silicone di taglie diverse per adattarsi a diversi tipi di orecchie.

Hi-Fi Stereo e Riduzione del Rumore CVC 8.0: Le cuffie wireless con driver dell’altoparlante da 13 mm offrono un vero suono stereo Hi-Fi e bassi ricchi e dinamici per avvicinarti alla musica. Grazie all’eccellente design in-ear e alla tecnologia di eliminazione del rumore CVC 8.0, le cuffie con microfono sono in grado di filtrare efficacemente il rumore esterno, ascolta i suoni che desideri. Goditi la musica sempre e ovunque in ambienti rumorosi.

36 Ore di Riproduzione e Display Digitale: Cuffie senza fili utilizzano l’esclusiva tecnologia di visualizzazione a LED per visualizzare con precisione la potenza residua negli cuffiette sinistra e destra e nella custodia di ricarica. Con un basso consumo energetico, puoi ascoltare la musica ininterrottamente fino a 6-8 ore con una singola carica(Le chiamate sono di circa 4 ore). Ci sono 30 ore extra nella custodia di ricarica che può essere caricata rapidamente tramite Type-C.

IP7 Impermeabile e Compatibilità Universale: Cuffie sport con IP7 una perfetta struttura impermeabile resistono perfettamente agli schizzi quotidiani di acqua, sudore e pioggia. Il auricolari sport compatibile con telefono iOS Android e altri dispositivi Bluetooth. (NOTE: Per la migliore protezione degli auricolari, si prega di pulire i perni di ricarica con un panno di carta o un panno asciutto dopo l’uso per evitare la corrosione causata dal sudore. La custodia di ricarica non è impermeabile.)

29,99 €