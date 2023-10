Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 con Bassi Icmmersivi, Cuffie Wireless Mini Incorporato HD Mic, IP7 Impermeabili Cuffiette Bluetooth, 40H Cuffie Senza Fili con Display LED, Bianco (2023)

Suono Impressionante: Gli cuffie wireless con altoparlanti dinamici da [14.2 mm offrono chiarezza sbalorditiva] e suono ad alta risoluzione, permettendoti di apprezzare tutti i dettagli della tua musica. I bassi sono ulteriormente potenziati fino al 58% grazie all’esclusiva tecnologia proprietaria BassUp. Si possono godere della musica dinamica & coinvolgente e concentrarsi sull’allenamento qualunque ambiente in cui ci si troviMini Design & IP7 Impermeabile: Gli cuffie bluetoth sport sono progettati per adattarsi comodamente alle orecchie e pesano solo 3.2 g ciascuno. la custodia di ricarica è piccola, solo 28 g e può essere facilmente riposta in tasca. Cuffie and charging case inner Nano-coating makes it possible to waterproof for 1 meters deep for 30 minutes. Ideal for sweating it out at the gym40H USB-C Ricarica & : Gli auricolare bluetooth hanno un’autonomia di 7-8 ore di gioco da una singola carica. Con una cassa di ricarica ad alta capacità da 400 mAH, possono durare fino a 40H. Auricolari senza fili con funzione di display a LED della batteria, puoi facilmente controllare il livello della 1~100% batteria. Conveniente per affari,guida e sport all’aria apertaFacile Accoppiamento e Controllo Tattile: la tecnologia Bluetooth 5.3 semplifica il processo di configurazione in modo che alla rimozione degli cuffie wireless dalla custodia di ricarica, questi si colleghino automaticamente all’ultimo dispositivo associato. Le auricolari sono dotate di comandi tattili sensibili che consentono di utilizzarle facilmente con le dita

32,99 €