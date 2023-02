Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Con 4 Microfono ENC Chiamata Riduzione del Rumore 36 Ore di Riproduzione Cuffie Wireless In Ear, Cuffiette Controllo Touch IPX6 Impermeabili per iOS/Android

Dal marchio

Kauguo Cuffie Bluetooth

ll nostro obiettivo finale è trasformare le esigenze dei clienti in prodotti reali, migliorare l‘efficienza e goderci la vita!

In kauguo, il suono ha un valore inestimabile.

Abbiamo il team di vendita più giovane, il team di ricerca e sviluppo più esperto e un team servizio clienti 24 ore.

Il nostro obiettivo è convertire tutti i bellissimi suoni in ogni codice audio e fornire questi suoni alle tue orecchie nel modo più efficace attraverso i chip e le tecnologie più recenti di kauguo.

J60 Cuffie Wireless (Nero)

J60 Cuffie Wireless (Bianco)

【Bluetooth 5.3 e Pairing Automatico】: Gli auricolari Bluetooth Wireless Kauguo adottano un chipset professionale e sono dotati dell’ultimo Bluetooth 5.3, riduce notevolmente la latenza e offre un’esperienza più fluida e migliore, fornisce una connessione più stabile, un accoppiamento più veloce. Le cuffie auricolari Bluetooth si accoppieranno automaticamente tra di loro quando aprirai la scatola di ricarica e si collegheranno automaticamente all’ultimo dispositivo accoppiato.

【HD Microfono e Suono Stereo HIFI】Gli auricolari Bluetooth Wireless utilizzano altoparlanti professionali da 13 mm, Auricolari wireless con riduzione del rumore ENC hanno incorporati 4 microfoni ad alta definizione con qualità audio HD. Il microfono migliorato delle cuffie offre una tecnologia di chiamata con cancellazione del rumore che blocca efficacemente l’75% del rumore di fondo, che garantisce un parlato chiaro anche in ambienti rumorosi.

【36 Ore di Riproduzione】Scatola auricolari senza fili dotato di cavo di ricarica rapida di tipo C, per caricare completamente la custodia ricaricabile occorrono solo 1.5 ore utilizzando il cavo a ricarica. Gli cuffie bluetooth può fornire fino a 5 ore di uscita audio di alta qualità con una singola carica, con una durata totale della batteria di oltre 36 ore con la custodia di ricarica. Adatto per la vita quotidiana, in particolare per i viaggi, le escursioni e il campeggio.

【Touch Control e IPX6 Impermeabile】Cuffie bluetooth senza fili Insieme ai sensori smart touch, le cuffie true wireless possono ottenere il massimo controllo. Riproduci/metti in pausa la musica, rispondi/ termina una chiamata, regolare il volume, traccia successiva/precedente e attiva assistente vocale.Questo auricolare ha una protezione impermeabili IPX6, Può resistere a schizzi accidentali di acqua, sudore o gocce di pioggia, Molto adatto per sport, allenamento, corsa, ecc.

【Design Ergonomico e Compatibilità Universale】 Auricolari Bluetooth Senza Fili Kauguo, ergonomicamente progettati per essere molto Leggeri e facili da trasportare. Gli auricolari wireless perfetto per l’allenamento, l’home office e la corsa, ecc. Auricolari bluetooth sport compatibile con la maggior parte dei lettori musicali Bluetooth, tra cui IOS, Android Smartphone, PC e Mac.