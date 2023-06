Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 con 4 HD Microfono, ENC Riduzione del Rumore, 2023 Cuffie Wireless In Ear 36 Ore di Riproduzione, Ricarica Rápida, IPX6 Impermeabile per iOS Android (Bianco)

Dal marchio

Godyse Cuffie Bluetooth

In caso di domande, trovateci sulla pagina ufficiale di Godyse e ll nostro team ti risponderà entro 24 ore.

Sin dalla sua fondazione, Godyse ha integrato un team di talenti tecnici in acustica, struttura, ingegneria del software e hardware, ecc., ed esplora costantemente la magia del mondo del suono.

Non solo può raggiungere l’alta fedeltà dell’auricolare, ma riflette anche l’espansione contagiosa del suono dell’auricolare Bluetooth ed è facile da trasportare.Se la musica è la cosa più importante per te, Godyse è la scelta migliore.

G11-S Cuffie Wireless (Bianco)

【4 HD Microfono e Stereo】Le Cuffie Bluetooth utilizzano altoparlanti da 13 mm e un eccellente codec audio Bluetooth. Auricolari wireless con riduzione del rumore ENC hanno incorporati 4 microfoni ad alta definizione che blocca efficacemente l’80% dei rumori di fondo. Questi auricolari Bluetooth di alta qualità garantiscono una qualità musicale stereo HI-FI superiore. Garantisce inoltre un’alta risoluzione riconoscimento vocale e qualità delle chiamate anche in ambienti rumorosi.

【36 Ore di Riproduzione batteria 】Cuffiette bluetooth Una custodia di ricarica con Cavo di ricarica USB C, per caricare completamente la custodia ricaricabile occorrono solo 1.5 ore utilizzando il cavo a ricarica. Gli cuffie offrono 5-6 ore di musica, la custodia di ricarica portatile può fornirti ulteriori 30 ore riproduzione. La riproduzione audio dura tutto il giorno, quindi la musica è sempre con te.

【Touch Control e Pairing Automatico】È possibile controllare facilmente musica e telefoni tramite il pannello touch multifunzione degli cuffie wireless. Riproduci/Metti in pausa la musica, Regolare il volume, Rispondi/Termina una chiamata, Traccia successiva/Precedente e attiva assistente vocale. Quando vengono estratti dalla custodia di ricarica, gli auricolari bluetooth sport si accenderanno automaticamente e si collegheranno al dispositivo connesso più di recente.

【IPX6 Impermeabile e Design Ergonomico】Godyse Auricolari Bluetooth Senza Fili sono dotate di tecnologia impermeabile IPX6 nano-rivestita, può proteggere gli auricolari bluetooth dal sudore e dalla pioggia durante l’esercizio fisico intenso o l’uso quotidiano. Le cuffie con microfono sono progettate ergonomicamente per adattarsi perfettamente ai contorni interni dell’orecchio. Garantiscono il comfort delle orecchie durante l’uso e non si staccano facilmente.

29,99 €