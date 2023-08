Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.1, Suono Stereo, Controllati Al Tocco, 40 Ore di Riproduzione con Display di Potenza a LED, Cuffie Wireless per Lavoro, Sportivi, Giochi

Design Ergonomico: Le cuffie wireless sono ergonomiche e sono dotate di 3 misure di tappi in silicone progettati per diverse forme di orecchio per garantire una vestibilità confortevole.Qualità del Suono Stereo ad alta fedeltà: Auricolari Bluetooth offrono una potente trasmissione a bassa velocità di trasmissione e scalabilità per offrire un audio senza perdite. Non c’è niente di meglio di una musica sempre con voi durante gli allenamenti più duri.Impermeabilità IPX7: Cuffie Bluetooth S50 hanno una classificazione IPX7 per resistere agli schizzi, al sudore e alla pioggia di tutti i giorni. Perfetti per gli allenamenti e i viaggi.Smart Touch: Le cuffie wireless con pulsanti smart touch sono multifunzionali, come la riproduzione di musica, la risposta alle chiamate, il cambio di brano e l’attivazione di Siri.

€19,99