Cuffie Bluetooth AsiceSound 5.3 con Microfoni HD e Impermeabilità IP7 per iOS e Android

Descrizione prodotto

Confezione Ecologica, Futuro Sostenibile: Scegli la sostenibilità, scegli l’eccellenza. Le confezioni dei nostri auricolari Bluetooth sono realizzate in cartone ecologico,per ridurre i rifiuti di plastica sul pianeta. La consegna tramite Amazon garantisce che ogni paio di auricolari sia nuovo e autentico. Ci impegniamo solennemente a fornire auricolari nuovi e mai utilizzati. Contribuiamo insieme alla sostenibilità scegliendo i nostri auricolari Bluetooth e creiamo un futuro verde

Design ultraleggero e ultracompatto: le cuffie pesano solo 2,9 g/pz, leggere come una piuma, offrendo un’esperienza di utilizzo senza oneri. La custodia di ricarica degli auricolari Bluetooth è compatta, grande solo la metà degli altri auricolari e consente di risparmiare molto spazio. Le cuffie Bluetooth wireless sono facili da trasportare all’esterno e possono essere riposte in tasca

Impermeabilità IPX7: le cuffie wireless sono dotate di resistenza all’acqua IPX7, che previene i danni causati da sudore e gocce di pioggia, prolungando così la durata delle cuffie. Le cuffie wireless sono perfette per l’attività fisica. Quando carichi le cuffie Bluetooth wireless, inseriscile nella custodia, chiudi il coperchio e inizieranno a caricarsi automaticamente

Controllo dei bassi acustici e touch: le cuffie Bluetooth wireless sono dotate di un driver dinamico avanzato e forniscono un audio cristallino, in particolare nei bassi, negli alti e in altri aspetti della riproduzione musicale. Le cuffie A66 sono dotate di funzioni touch intelligenti che ne facilitano la regolazione il volume, cambiare musica, abilitare l’assistente vocale, monitorare le chiamate e gli avvisi di batteria scarica

Bluetooth 5.3 e accoppiamento in un solo passaggio: queste cuffie sono dotate della tecnologia Bluetooth 5.3, garantendo connessioni veloci e affidabili per un’esperienza audio immediata e senza interruzioni. Che tu sia in ufficio, in palestra o immerso in un gioco, le minuscole cuffie A66 ti offrono prestazioni fluide e senza ritardi

Lunga durata di riproduzione e design della custodia trasparente: gli auricolari con una capacità di 30 mAh offrono fino a 6 ore di uso continuo. La custodia con una capacità di 300 mAh fornisce 3,5 ricariche complete aggiuntive, garantendo un’impressionante durata di riproduzione totale fino a 46 ore